قیمت بنزین با شیب ملایمی افزایش می یابد/ واردات بنزین هرگز متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم صبح جمعه در نشستی خبری اظهار کرد: اگر قیمت بنزین بالا نرود آنگاه کاهشی در مصرف سوخت اتفاق نمی افتد به همین دلیل در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین با شیب ملایم افزایش می یابد.

واردات بنزین در کشور هرگز متوقف نشده است

وی ادامه داد: واردات بنزین در کشور هرگز متوقف نشده طوری که در حال حاضر مصرف بنزین 70 میلیون لیتر بوده و این در حالی است که تولید ما کمتر از 60 میلیون لیتر است به همین خاطر ما همه ساله بنزین وارد می کنیم.

به گفته وی تولید سالانه یک میلیون خودرو در کشور و به ویژه خودروهای فرسوده موجب مصرف بیش از حد بنزین شده بنابراین خودروهای فرسوده باید از چرخه مصرف خارج شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص تعامل مجلس و دولت عنوان کرد: مجلس از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تعامل با دولت بود و بر این اساس در جلسات رای اعتماد به وزرا نهایت همکاری را کرد و تنها 3 نفر از وزیران پیشنهادی رای نیاوردند.

کارت زرد مجلس به وزیران ارشاد و علوم

حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: نمایندگان مجلس کارت زردی به وزیران ارشاد و علوم به منظور هشدار داده و این امر در عزل و نصب‌های دانشگاه‌ها مؤثر بوده است.

وی بیشتر سؤالات از وزیران را از سوی فراکسیون اصولگرایان دانست و اظهار کرد: نمایندگان مجلس به دنبال تعامل بیشتر با دولت هستند و نهایت همکاری با دولت یازدهم دارند.

نگاه دولت یازدهم در انتخاب وزیران به اصلاح‌طلبان بود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت روحانی نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب است اما باید در نظر داشت که در انتخاب وزیران نگاه دولت به اصلاح‌طلبان بیشتر بود و این موضوع با اعتدال سازگاری ندارد و حساسیت برخی از نمایندگان را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: رویکرد دولت یازدهم و رئیس جمهور نشان می دهد که وی تعامل و تحمل بیشتری دارد بنابراین روحانی در سخنرانی خود نباید مخالفین و منتقدان را بی سواد می خواند و بی تردید دولتی که تاکیدش بر آزادی بیان است نباید چنین واکنشی را از خود بروز می داد و ما انتظاری بیشتری داشتیم.

تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 19 درصد کاهش یافته است

وی با اشاره به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، عنوان کرد: مطابق قانون سال 87 قیمت انرژی باید به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و این کار باید در 5 گام اجرایی شود لذا در مرحله نخست این طرح دولت تا شیب 60 درصدی مسیر را طی کرد و سپس از این روند فاصله گرفت البته دولت دهم در اجرای گام به گام این طرح افراطی عمل کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امسال بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها 48 هزار میلیارد است و با این وجود دولت آن را هم هدف قرار نداده و در این راستا قرار است طی 7 سال قیمت بنزین با شیب بسیار ملایم افزایش یابد همچنین در فاز نخست این طرح130 درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به مردم پرداخت شد و به همین دلیل دولت به سیستم‌های بانکی بدهکار و برای برق نیز سرمایه‌گذاری صورت نگرفت طوری که احتمال خاموشی‌های بزرگ وجود داشت اما در مقابل در دولت فعلی جلوی رشد نقدینگی گرفته شده و تورم نقطه به نقطه هم از 45 درصد به 19 درصد کاهش یافته است.

5 تا 7 درصد مردم از یارانه انصراف می‌دهند

حجت الاسلام مصباحی مقدم در خصوص انصراف از یارانه ها، عنوان کرد: پیش بینی می شود اگر 30 تا 40 درصد مردم از یارانه‌ها انصراف دهند آنگاه درآمد دولت در مرحله اول طرح به برابری می‌رسد و من اعتقاد دارم بین 5 تا 7 درصد مردم از یارانه انصراف می‌دهند.

وی افزود: دولت در مرحله دوم پس از دریافت رقم درآمد خانوار به صورت ماهانه خود اقشار پر درآمد را حذف می کند و آنها دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به مدیریت جهادی مجلس، گفت: مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری اهتمام ویژه ای نسبت به تحقق مدیریت جهادی دارد و نمایندگان مجلس عزم خود را برای رسیدن به این مسئله جزم کرده‌اند و بخش نظارتی مجلس می خواهد قوی تر عمل ‌کند البته مجلسی‌ها باید توجه خود را به دولت معطوف سازند زیرا اکثریت منابع در دست آنها است و هر حرکت جهادی از سوی آنها می‌تواند تاثیر شگرفی بر مبحث اقتصاد بگذارد.

برداشتن قدم های بزرگ در عرصه پیشرفت اقتصاد مقامتی

به گفته وی دولت می تواند در عرصه مدیریت جهادی موفق عمل کرده و قدمی بزرگ در عرصه پیشرفت اقتصاد مقاومتی بردارد.

وی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند مقتضیاتی است و در این مسیر مجلس شورای اسلامی با بررسی بندهای 24 گانه ابلاغیه دستورات اقتصاد مقاومتی توسط رهبرمعظم انقلاب، احترام خود را به قانون عملی می سازد.