كمال عقلاني بشر از مقدمات ضروري براي ظهور امام زمان است

حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : درخشنده ترين موضوعي كه در زندگي بشر امروز وجود دارد ، بحث انتظار است ، اين مبحث بعنوان بهترين عبادت در زمان غيبت مورد توجه قرار دارد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان با اعلام اينكه معني انتظار چشم به راهي است ، با يادآوري اينكه انتظار شرايطي دارد افزود : در روابط عادي زندگي نيز وقتي يك نفر چشم به راه ميهماني است بايد شرايط روحي وي و شرايط فردي كه مورد انتظار اوست را مورد بررسي قرار داده ، موقعيت مناسب را براي استقبال از ميهمان خود فراهم كند .

وي افزود : شك نيست منتظران واقعي امام زمان (عج) در انتظار عدل مطلق ، توحيد مطلق ، حاكميت دين بر جهان ، همچنين برقراري روابط عادلانه در جوامع اسلامي و گستره جهان هستند و مي خواهند عطر توحيد جهان را در برگيرد .

حجت الاسلام بهشتي نژاد با اعلام اينكه فرد منتظر ، انتظار حضور شخصيتي را دارد كه به دست او اين طرح بزرگ در سطح جهان جاري و ساري شود ، گفت : بي ترديد وظيفه يك منتظر واقعي اين است كه با توجه به شأن و مقام شخصي كه انتظار وي را مي كشد ، به لحاظ روحي و رواني خود را آماده كرده و مقدمات لازم براي حضور و ورود وي را مهيا كند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان تأكيد كرد : كمال عقلاني بشر و آمادگي مردم ، از مقدمات ضروري براي ظهور امام زمان است كه مي بايست از سوي منتظران واقعي مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد .

29 شهريور ماه (15 شعبان ) سالروز ولادت با سعادت امام زمان (عج) است . به همين مناسبت پنجمين اجلاس سراسري حضرت مهدي (عج) از سوي سازمان تبليغات اسلامي ، بمنظور تبيين نقش و جايگاه منتظر و همچنين معرفي هر چه بهتر آن امام بزرگوار به اقشار مختلف مردم ، برگزار مي شود .