داوودی: مدیران جشنواره شعر فجر ابتدا خود انقلاب را تعریف کنند

علی داوودی مدیر دفتر شعر حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اظهار‌نظرها در مورد لزوم تغییر و بازنگری در مفهوم شعر انقلاب که از سوی برخی اعضاء شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فر در نشست خبری این جشنواره عنوان شده بود، اظهار داشت: تعریف شعر انقلاب تریبون خاص خودش را می‌طلبد نه اینکه از رسانه‌هایی اینچنینی برای تغییر در jتعریف شعر انقلاب استفاده شود. این شکل بیان بیش از هر چیز نشان دهنده بی‌اعتباری نظری است که از چنین تریبون‌هایی مطرح می‌شود.

وی افزود: دوستانی که چنین اظهار نظری در مورد شعر انقلاب عنوان می‌کنند مگر چه‌اندازه صاحب فن و سبک شعر هستند؟ با پایه چه تحقیقی چنین می‌گویند؟ این بحث‌ها موضوعاتی آکادمیک و قاعده‌مند است نه اینکه در حد یک جمله ذوقی در یک نشست خبری مطرح شود. اگر هم به فرض چنین موضوعی می‌توانست وجود داشته باشد نیاز به شواهد و قرائن خاص خود داشت و باید از سوی صاحب نظران بیان شود.

داوودی ادامه داد: مگر جز این است که جشنواره شعر فجر هم مثل سایر جشنواره‌هایی از این دست است که در کشور ما برگزار می‌شود. مگر دوستان فراموش کرده‌اند که در این کشور روزانه دو جشنواره شعر در حال برگزاری است. خب حالا جشنواره شعر فجر چه فرقی با سایر جشنواره‌ها دارد که دوستان را هوا برداشته که می‌توانند اینطور صحبت کنند؟

مدیر دفتر شعر حوزه هنری تصریح کرد: شاید برخی فکر می‌کنند برای اینگونه اظهار نظرها چراغ سبزی پیش رویشان است اما با قاطعیت باید گفت که این چنین اظهار نظرهایی هیچ ارزشی ندارد، ذوق است و حتی می‌شود گفت بی‌پایه و اساس است.

وی همچنین گفت: این حرف‌ها نخست به خاطر اینکه دارای ارزش و اعتبار ارجاعی نیست و دوم به خاطر اینکه از سوی صاحب نظران شعر انقلاب طرح نشده قابل اهمیت نیست و جدای از همه باید هشدار بدهیم که این شکل از حرف زدن مشکوک است. بد نیست آقایان حاضر در این مدیریت این جشنواره ابتدا تعریفشان از انقلاب را عنوان کنند تا بعد از آن به فکر تعریف از شعر انقلاب بیفتند.