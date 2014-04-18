ارتش نبود انقلاب با چالش های زیادی مواجه می شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت 29 فروردین و روز ارتش روز جمعه با حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، امیر شهری فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 16 زرهی، امیر حیدری فرمانده ناجا، سردار آبنوش فرمانده سپاه، حجت الاسلام صادقی دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از مدیران و خانواده های شهدا و گروههای مختلف مردم در میدان ارتش برگزار شد.

امیر شهری در این مراسم گفت: روز ارتش در حالی شکل گرفت که پس از انقلاب برخی گروهکها و دوستان نادان می خواستند تنها بازوی انقلاب یعنی ارتش را حذف و منحل کنند اما امام راحل با دوراندیشی عمیق خود که می دانستند دشمنان چشم طمع به ایران دارند ضمن تعیین روزی به نام ارتش از مردم خواستار حمایت شدند و آن را حفظ کردند.



فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 16 زرهی قزوین تصریح کرد: در دوران انقلاب حوادث گوناگونی رقم خورذد که قائله های کردستان و دیگر نقاط کشور و سپس جنگ تحمیلی تنها با حماسه آفرینی ارتش و سپاه خاتمه یافن و از انقلاب صیانت شد و اگر ارتش نبود انقلاب با چالش های جدی روبرو می شد.



شهری افزود: در دوران دفاع مقدس درس های زیادی آموختیم و نیروهای مسلح عشق و ایثار و دلباختگی را عملا به ظهور رساندند و با به روز کردن تجهیزات نظامی خود امروز به اقتداری رسیده ایم که دشمن نمی تواند چشم طمع به ایران داشته باشد و اقتدار نیروهای مسلح جسارت و جرات هرگونه حرکتی را از بدخواهان گرفته است.

این فرمانده نظامی یادآورشد: فرزندان ملت در ارتش و سپاه و نیروهای مسلح با شجاعت و ایمانی مثالزدنی اماده دفاع جانانه از کیان ایران هستند و با صلابت و قدرت آماده خلق حماسه در همه عرصه ها هستند.



در این مراسم پس از اجرای سرود جمهوری اسلامی و ارتش توسط گروه موزیک لشگر 16 زرهی قزوین یگانهای نمونه، جانبازان، پیاده و موتوری نیروهای مسلح مستقر در استان از مقابل تصویر امام راحل، رهبری و شهدا و جایگاه رژه رفتند و اقتدار نظامی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.