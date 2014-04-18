ارتش جمهوری اسلامی ایران دژی مستحکم در مقابل دشمنان نظام است

فرمانده تیپ رزهی 181 اسلام آبادغرب، پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح در این شهرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهیدپرور استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس به خوبی جایگاه و ایثارگری های نیروی های ارتشی را درک کرده اند. کرمانشاه شهری بود که در آن جنگ ناجوانمردانه رژیم بعث، شروع و در آن به پایان رسید.

سرهنگ علی سامانی گفت: برخی در اوایل انقلاب که نمی خواستند نظام روزهای کنونی را ببیند و مدام به دنبال توطئه علیه ملت بودند، طرح انحلال ارتش را مطرح می کردند و می خواستند با این کار، پایه های انقلاب مردمی ایران را تضعیف کنند که امام راحل به خوبی این توطئه را فهمید و در سخنرانی روز 28 فروردین همان سال از نیروی های ارتشی خواست که 29 فروردین به خیابانها بیایند و دوباره با مردم همراه شوند.

وی به توانایی های ارتش جمهوری اسلامی اشاره داشت و گفت: حضور در هشت سال دفاع مقدس، به نوعی باعث پختگی بیشتر و بهتر ارتش شد، تا جایی که امروز می توانیم بگوییم که ارتش جمهوری اسلامی ایران، دژی غیرقابل نفوذ و مستحکم در مقابل هر تهدیدی علیه نظام و انقلاب است.

این مقام نظامی به دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز اشاره کرد و افزود: در اوایل انقلاب، زمانی که دنیای استکبار هجمه ای ناجوانمرادنه به مردم و نظام آوردند و به خیال خود می توانند ریشه های نظام را بخشکانند، ارتش در کنار سپاه و بسیج با دستانی خالی و تنها با اراده و ایمان به خداوند، توانست یک تنه در مقابل جهان و مستکبران قرار بگیرد و اجازه ندهد که حتی وجبی از این خاک مقدس به دست نااهلان بیفتد.

فرمانده تیپ رزهی 181 اسلام آبادغرب اظهار داشت: از همان روز اول انقلاب ارتش در کنار امام (ره) قرار داشت و امروز نیز مفتخریم که سرباز ولایتیم و آماده جانباری برای خاک و نظام هستیم.

سامانی در پایان گفت: بی شک توانایی که امروز در ارتش داریم، به هیچ وجه قابل قیاس با روزهای نخستین انقلاب نیست. امروز ارتش ایران در زرمه نیروهای کارآمد و قدرتمند دنیا قرار گرفته است.