روساي گروه مشاوران جوان چند وزارتخانه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك سايت نزديك به رياست جمهوري (خورشيد) گزارش داد: براساس بررسي‌ها و تصميم گيري هاي گروه مشاوران جوان رئيس جمهور،‌ آقايان ابوالحسن فقيه، سائلي، ميثم نيلي، سيد محسن نبوي و سيد حسن رضوي به ترتيب رئيس گروه مشاوران جوان وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، ‌كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، خارجه و معاونت پارلماني رييس جمهور تعيين شدند كه به زودي به طور رسمي اعلام خواهد شد.



براساس اين گزارش، احكام افراد نامبرده پس از بازگشت محمود احمدي نژاد رئيس جمهور از نيويورك صادر خواهد شد.

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