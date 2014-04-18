نگران تفکر تسامحی برخی مسئولان در عرصه فرهنگ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین اجلاس ملی اصحاب عشق در شهر مقدس قم، طی سخنانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب امسال در کنار موضوع اقتصاد، مسئله فرهنگ را نیز مطرح کردند، گفت: دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب درباره فرهنگ جدید نیست و ایشان طی 24 سال اخیر به عناوین مختلف از تهدیدات و آسیب‌های فرهنگی با عناوینی چون ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی یاد کرده‌اند اما در این که چرا امسال در کنار اقتصاد، مسئله فرهنگ را مطرح کرده‌اند، باید تامل بیشتری شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه تصریح کرد: از ابتدای انقلاب در مقوله فرهنگ درگیر دو نگاه بودیم؛ یک نگاه، فرهنگ را تبعی و فرعی می‌دانست و نگاه دیگر، برای فرهنگ ذاتاً اصالت قائل بوده و فرهنگ را به منزله هوای تنفس می‌دانسته است. بررسی برخی اظهارات مسئولان این نگرانی را افزایش داده که این تفکر غیراصیل که فرهنگ را تبعی می‌داند، در عرصه‌های اجرایی فرهنگ نفوذ کرده و حاکم شده باشد.

مقدم‌فر ادامه داد: نگاه نخست، انقلاب اسلامی را ذاتا یک انقلاب فرهنگی می‌داند ولی نگاه دوم، اصالت را به اقتصاد می‌دهد و فرهنگ را تبعی و دست دوم می‌داند. نگاه غیراصیل به تسامح و تساهل فرهنگی معتقد است و بدون اینکه سهمی برای مسئولیت پذیری خود در عرصه‌های اجرایی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ قائل باشد، معتقد به خصوصی سازی در عرصه فرهنگ و واگذاری برخی از مسئولیت‌های اجرایی و حاکمیتی به بخش خصوصی است.

وی افزود: این تفکر انحرافی در حوزه فرهنگ باعث بی‌توجهی به آسیب‌ها و تهدیدها و عدم بهره‌برداری مناسب از فرصت‌هاست.

مقدم فر با اشاره به اینکه مدل تهدیدات فرهنگی امروز تغییر کرده است، افزود: عرصه و صحنه جدال فرهنگی امروز از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است و برای همین باید با هوشمندی وارد عرصه شد.

وی تاکید کرد: دلیل دیگری که اهمیت سال فرهنگ را نشان می‌دهد، تمرکز دشمن روی تهدیدات فرهنگی است؛ شاید یکی از دلایل آن شکست دشمن در فتنه 88 است. این فتنه آخرین مدل از تلاشهای سیاسی دشمن برای شکست جمهوری اسلامی بود که در آن همه‌ی کفر و نفاق با تمامی ظرفیت‌ها و توان رسانه‌ای، دیپلماتیک، اطلاعاتی و ظرفیت‌هایی که در داخل کشور در اختیار داشتند یک جا علیه نظام وارد عمل شدند ولی دچارهزیمت شده و از آن پس با شکست در عرصه‌های سیاسی، استراتژیست‌ها و اتاق‌ های فکر دشمن به این نتیجه رسیدند که تمرکز و تلاش اصلی را باید به سمت حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ببرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه تصریح کرد: پس از فتنه 88 آنها در یافتند که اصلی ترین عامل شکست جریان فتنه، مدیریت بی نظیر رهبر معظم انقلاب و باورهای دینی و اعتقادی مردم در همراهی با رهبرشان بوده است.

وی با اشاره به اظهارنظر برخی استراتژیست‌های آمریکایی گفت: برژینسکی می‌گوید برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمی توان با آن جنگید بلکه بهترین راهکار این است که اینترنت و ماهواره را در ایران توسعه دهیم و مردم ایران را به دیدن برنامه‌های ماهواره‌ای عادت دهیم.

مقدم‌فر با ارائه تحلیلی آماری از وضعیت شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان و محتوای آن تصریح کرد: هدف و آماج تمامی این برنامه سازی ها، چه از نوع سرگرمی، وچه توزیع و انتشار فساد و امثال آن، همه و همه یک نقطه کانونی را نشانه رفته است که آن ایمان و باورهای اعتقادی مردم ایران اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن، دشمن است و در دشمنی خود کم نمی‌گذارد اما واقعیت این است که آنچیزی که عرصه و میدان را برای دشمن بازکرده و او را به طمع انداخته و باعث رخنه و نفوذش به حوزه های فرهنگی ما شده است، غفلت های فرهنگی مسئولان در این زمینه بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه تاکید کرد: اینکه مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمودند تیغ انقلاب اسلامی در هیچ جا کندتر از عرصه فرهنگ و هنر نبود، شاید علت آن همین غفلت‌های فرهنگی است و این واقعیت که طی سالهای اخیر برخی فهم درستی از فرهنگ نداشته و از این رو تصمیم درستی هم در این عرصه نمی‌گرفتند. امروز شاهد حجم زیادی از کارهای انجام نشده و زمین مانده در این عرصه هستیم.

مقدم فر تصریح کرد: در حوزه‌های سیاسی گاهی بنا به مصالحی می‌شود مسامحه کرد اما عرصه‌های فرهنگی زیرساختی است و نمی شود با آن شوخی و مسامحه کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه تاکید کرد: در زمان امام راحل دیدیم که ایشان نسبت به پخش گفتگوی یک خانم با رادیو و سخن وی مبنی بر اینکه به جای حضرت زهرا(س) بهتر است اوشین را الگوی زنان قرار دهیم، چه واکنش قاطعی داشته و چه برخوردی کردند. یا در ماجرای سلمان رشدی و جسارت وی به پیامبر اعظم(ص) در کتاب آیات شیطانی، امام راحل بلافاصله حکم ارتداد وی را صادر کردند.

مقدم‌فر رشد کمی و کیفی ظرفیت‌های مردمی جناح مومن انقلاب اسلامی را از دیگر عواملی دانست که می‌تواند در سال فرهنگ به عنوان اصلی‌ترین سرمایه فرهنگی نظام وارد عمل شود و با ظرفیت‌های ایجاد شده هم دفع تهدید نماید و هم در پیش‌برندگی فرهنگی و اقدامات ایجابی در عمق بخشی به حوزه های مختلف فرهنگ نقش‌آفرینی نماید.

وی تصریح کرد: شرایط امروز ما مثل دوران دوم خرداد نیست، امروز ظرفیتهای عظیمی به طور خودجوش خصوصاً در میان جوانان در کشور ایجاد شده که صفحه نبرد را به نفع اسلام و انقلاب تغییر داده است. اینها تبدیل به یک جبهه مسنجمی شده‌اند که مانند دوران دفاع مقدس با عزمی پولادین اراده کرده اند دشمن را در اهداف فرهنگی‌اش مانند اهداف سیاسی او در فتنه 88 با شکست و هزیمت روبرو کنند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: هم اکنون هر کدام از تشکل‌ها و موسسات فرهنگی مردمی، رسانه‌ها و سایت‌ها مبدل به یک یگان عملیاتی کارآمد برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی شده‌اند.

مقدم فر افزود: در جشنواره فیلم فجر 92، گروهی بسیار ذوق کردند که دولت عوض شده و خواهند توانست شرایط را به دلخواه خود به عقب برگردانند ولی در کمال تعجب دیدند که صحنه طور دیگری رقم خورد و پر مخاطب‌ترین فیلم‌ها و محبوب‌ترین کارگردان‌ها، در نظر مردم از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی یعنی همان جناح مومن انقلابی بودند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: همین وضعیت را شما در سایر حوزه‌هایی که بچه های انقلابی ورود کرده‌ و با خودباوری و عزم و حرکت جهادی وارد میدان شده‌اند، می‌بینید.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در بخش پایانی سخنان خود، توصیه‌هایی را در زمینه فرهنگی به حاضرین در اجلاس ارائه کرد که برخی از آنها عبارتند از: اولویت دادن به امور مهم، تمرین و آمادگی برای جبهه‌ای عمل کردن در این جنگ نامتقارن، خروج از وضعیت پدافندی و انفعالی و تلاش برای حرکت‌های تهاجمی.

مقدم‌فر همچنین افزود: ساختارها، تشکل‌ها و اشخاص در جناح مومن انقلابی باید مراقب باشند در کنار یکدیگر رقابت‌ها را تبدیل به رفاقت کنند و تمامی حواس و هوش خود را متوجه دشمن و فعالیت‌های وی در داخل و خارج علیه جمهوری اسلامی نمایند. لذا خدای ناکرده بر اساس غفلت و تحریک اغیار نباید در این عرصه، رقابت غیرسازنده و ناصحیح بین خودی‌ها شکل بگیرد.

وی با توصیه به ضرورت خلاقیت و ابتکار و نوآوری در عرصه فرهنگ، بازخوردگیری مستمر از اقدامات انجام شده و تصحیح تلاش‌ها و هدف‌گذاری‌ها را مهم و شایان توجه دانست و گفت: برخی با کار فرهنگی نقطه‌ای برخورد می‌کنند که قطعا صحیح نیست، چراکه کار فرهنگی، حرکتی جریانی و مستمر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در پایان با تاکید بر اهمیت مخاطب‌شناسی و تولید محصول فرهنگی بر اساس شناخت صحیح از مخاطب هدف، به موضوع عمق‌بخشی و غنی‌سازی کارهای فرهنگی و اهمیت دادن به محتوا در اینگونه کارها اشاره و تصریح کرد: شعارها خوب و گاهی لازم است اما تکیه همیشگی به آن اشتباه است؛ شعار همیشه مابه‌ازای محتوا نیست لذا باید در این زمینه به طور مشخص با مطالعه، عمق بخشی به آگاهی‌ها برای تحلیل صحیح از شرایط و غنی‌سازی محصولات، کار فرهنگی را ارتقا بخشید.