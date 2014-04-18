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۲۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

امیر موسویان:

اقتدار امروز نیروهای ارتشی ایران را به قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل کرده است

اقتدار امروز نیروهای ارتشی ایران را به قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل کرده است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده تیپ 216 زرهی زنجان گفت: اقتدار امروز نیروهای ارتشی باعث شده است که ایران اسلامی به یک قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ سیدعلی موسویان قبل ازظهر جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان زنجان افزود:  اوایل انقلاب  امام راحل با پشتیبانی از ارتش، روح تازه‌ای به این نیرو دمید.

وی ادامه داد: این حمایت از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی باعث شد تا نقشه‌های شوم دشمنان که در اندیشه انحلال ارتش بودند، نقش بر آب شده و امروز شاهد تداوم اقتدار ارتش در راستای حفاظت از تمامیت ارضی ایران اسلامی باشیم که این اقتدار با حمایت و پشتیبانی مردم، بیش از پیش استحکام یافته است.

امیرموسویان افزود: این اقتدار همواره در راستای حفاظت از آرمان‌های این نظام بوده و ادامه خواهد داشت  و نقش ارتش در برهه‌های حساس این نظام، نقشی حیاتی و برجسته بوده است

فرمانده تیپ 216 زرهی زنجان ، گفت: ارتش توانمند و مقتدر جمهوری اسلامی ایران ، در برهه های سخت و حساس به خوبی امتحان خود را پس داده است که این مایه مباهات است

امیر سرتیپ سیدعلی موسویان، افزود: زمانی که گروهک ها، ضد انقلاب و به ویژه منافقین کوردل، برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود ، ندای انحلال ارتش را سر می دادند ، حضرت امام خمینی (ره) قاطعانه در برابر آنها ایستادند و فرمودند.

همزمان با سراسر کشور  مراسم  نیروهای مسلح زنجان با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد.

در این مراسم که فرماندهان نیروهای مسلح و شماری از مسئولان و اقشار مختلف مردم زنجان حضور داشتند  یگانهای نمونه ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی زنجان از مقابل جایگاه و تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، رژه رفتند.

نیروهای مسلح زنجان با شرکت در این مراسم ، بار دیگر با فرماندهی کل قوا تجدید بیعت کرده و آمادگی رزمی و دفاعی بالای خود را در حفظ و حراست از مرزهای کشور و دفاع از انقلاب و نظام اسلامی به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 2273096

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