"عزم ملی" توسط محققان، اندیشمندان و اساتید دانشگاههاي كشور محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر همدان با اشاره به میلاد حضرت زهرا (س) و امام خمینی(ره) در هفته آینده به نامگذاری به 29 فروردین به نام و روز ارتش اشاره و در خصوص عزم ملی مد نظر رهبری توصيه هايي به مسئولان امر داشت.

آیت الله محمدی ادامه داد: برای انجام فرامین رهبری باید استقامت ورزيد و همه قوا را با قدرت بسیج کرد.

وی افزود: محققان، اندیشمندان و اساتیددانشگاهها باید عزم ملی را که رهبری مدنظر دارند به راه بیاندازیم وباید همه آحاد ملت پای کار باشند.

انصراف دادن 10 میلیون نفر از گرفتن یارانه یک از گوشه عزم ملی است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان افزود: انصراف دادن 10 میلیون نفر از گرفتن یارانه یکی از گوشه های عزم ملی است.

آیت الله محمدی عنوان کرد: روز عاشورا همه به دنبال عزاداری هستند و اقلیت های مذهبی نیز قربانی می کشند، اهل تسنن عاشقانه برای امام حسین عزاداری می کنند و این عالی ترین نمونه عزم ملی است.

وی بیان داشت: 22 بهمن سال 92 نیز همه افراد آحاد جامعه به راهپیمایی آمدند که این نیز نمونه دیگری از عزم ملی است، رهبر انقلاب از همه عزم همگانی می خواهد تا ترفند ها دشمن راباطل کنیم و در هر زمینه ای به اوج قله معرفت برسیم.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان با تاکید براینکه حضرت زهرا (س) استقامت بی مانندی داشت، گفت: حضرت زهرا حکومت فاسد آن زمان را به استیضاح کشید وبا آن همه مصیبت 40 شب در خانه انصار و اصحاب پیامبر روضه خوانی کردکه لزره بر پیکره حکومت خلیفه انداخت، او حتی در زمان بستر مرگ هم در حال روشنگری بود این نشان از عزم خستگی ناپذیر دارد.

آیت الله محمدی افزود: امام در بیانیه های خود از فرانسه حتی عنوان می کردند امیدوارم مرگ بتواند خدمتی به اسلام کند، انسانهای خود ساخته هدف دارند و این کارها از مصادیق اراده پولادین است.

وی بااشاره به اينكه برای اینکه نسل فاطمی را تکثیر کنیم باید همه همت کنند، افزود: در جنگ تحمیلی ایران کشوری نو پا بود ولی با عزم ملی توناست مقابل دشمنان بایستد.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان درخطبه دوم با اشاره به اینکه در دارالمومنین همدان ایام شهادت حضرت زهرا (س) خوب برگزار می شود، عنوان کرد: در ولادت حضرت فاطمه (س) نیز باید جشن های خوبی برگزار شود.

آیت الله محمدی با اشاره به شکسته شدن قدرت افسانه ای شاه در منطقه پس از انقلاب در خصوص بزرگداشت شخصیت های ملی ومذهبی کشور عنوان کرد: ادبا و حکما خدمات زیادی به ایران کرده اند و باید از هر انسان لایقی تقدیر کرد.

وی با اشاره به وقوع حادثه ظبس در سال 59 در ایران بیان داشت: ابرهه با لشکر قدرتمند خود به دنبال تخریب خانه خدا بود اما فرستادهای خدا به آانان حمله کردند و همه ذرات الهی لشکر خدا هستند.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه همدان افزود: راه ندادن نماینده جدید ایران به سازمان ملل یک رسوایی دیگر برای نظام استکبار است، چرا که آنان خود را اکنون به این مسایل سطحی مشغول کرده اند.