مجلس خبرگان يادگار بي بديل امام و پشتوانه نظام جمهوري اسلامي است // حركات انفعالي در مقابل تئوري هاي وارداتي ما را به مقصود نمي رساند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در ادامه جلسه صبح روز دوم اجلاس رسمي خبرگان رهبري، در جمع خبرگان حاضر شد و اظهار داشت: مجلس خبرگان يادگار بي بديل امام (ره) و پشتوانه نظام جمهوري اسلامي است.

دكتر احمدي نژاد در ادامه سخنان خويش انقلاب اسلامي را دنباله نهضت انبياء دانست و گفت: در انقلاب اسلامي همه آمده اند تا مقدمه حركتي را فراهم كنند كه همه عالم در انتظار آن حادثه عظيم است. يك دست الهي به طور ويژه سرزمين ايران را صيانت و مردم ايران را هدايت كرده است.

وي افزود: چشم انداز 20 ساله نظام، تابلوي آينده اي روشن است كه مردم ايران استحقاق آن را دارند. دولت هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي زحمات فراواني كشيده اند كه نبايد فراموش كنيم. توجه به زيربناهاي كشور در سالهاي پس از جنگ بسياري از مشكلات را از پيش روي كشور برداشت.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به برخي مشكلات در زمينه هاي مختلف، مخصوصا مسايل فرهنگي گفت: بايد براي تحقق جامعه نمونه، در همه برنامه هاي خويش متكي به احكام اسلام باشيم و حركات انفعالي در مقابل تئوري هاي وارداتي ما را به مقصود نمي رساند و بايد واقعيات را به مديران كشور گفت تا به فكر چاره باشند.

وي آثار فرهنگي رفتار دولت را در كشور بسيار موثر دانست و اظهار داشت: اگر مردم در رفتار دولتي ها راستي و صداقت ببينند، آن را به عنوان يك فرهنگ مي پذيرند.

رئيس جمهور در خصوص سياست خارجي كشور گفت: به نظرم دچار انفعال شديم.

وي گفت: دولتم شعارهاي عدالت گستري، مهرورزي و خدمت رساني را انتخاب كرد كه از متن اهداف انقلاب استخراج كرديم.