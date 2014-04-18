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۲۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۵۵

کتابخانه "بن لادن" در اسلام آباد افتتاح شد

کتابخانه "بن لادن" در اسلام آباد افتتاح شد

کتابخانه ای در پایتخت پاکستان به نام اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، کتابخانه یک مدرسه دینی وهابی  در اسلام آباد به نام "بن لادن" نامگذاری شد.

کتابخانه یک مدرسه دینی وابسته به مسجد قرمز به نام اسامه بن لادن رهبر سابق گروه تروریستی القاعده نامگذاری شد.

پیشتر گفته شده بود که این مسجد ارتباط نزدیکی با گروه القاعده دارد و از همین رو در حمله نیروهای امنیتی پاکستان به این مسجد در سال 2007 شماری کشته و زخمی شدند.

اسامه بن لادن در سال 2011 در حمله کماندوهای آمریکایی به محل اختفای او در پاکستان کشته شد.

بنا بر این گزارش در تراکت های  نصب شده بر در و دیوار این کتابخانه اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده شهید خوانده شده است.

کد مطلب 2273212

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