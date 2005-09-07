پرويز كرمي مديركل دفتر وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صفار هرندي در اين حكم با اشاره به تعهد تجربه و سوابق كرمي آورده است : انتظار مي رود با جديت و تلاش، زمينه انجام كارها را در دفتر وزراتي با سرعت و كيفيت مطلوب تر فراهم آوريد و مراجعان و همكاران را با روي گشاده و سعه صدر پذيرا باشيد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، همچنين از خدمات عليرضا تابش، مديركل پيشين حوزه وزارتي، قدرداني و اظهار اميدواري كرد زحمات وي مورد قبول حضرت حق قرار گيرد.

كرمي پيش از اين، مدير مسئول روزنامه جوان، معاون سردبير روزنامه همشهري و سردبيري ايرانشهر بوده است.

وي همچنين، پيش تر، مديركل روابط عمومي سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران و بنياد مستضعفان وجانبازان بوده است.



