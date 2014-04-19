آمار خسارات بحران برف غیرواقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد عصر جمعه در مراسم افتتاح گاز 9 روستای بخش نشتا گفت: اکنون در هییت دولت برای بخش های دیگر اعتباری در نظر گرفته نشده که مجددا از دکتر لاریجانی رییس مجلس این موضوع را خواستار شدم و وی نیز قول داد تا به ریاست جمهور و معاونانش مکاتبه ای جهت بررسی مجدد این موضوع داشته باشد تا حق مردم تضییع نشود.



شریعت نژاد ضمن انتقاد از توهین به مردم توسط دولت وقت در برف سال 86 تصریح کرد : بازهم تاکید می کنم دولت روحانی به این مهم توجه داشته باشد که حادثه 86 مردم این منطقه را نسبت به وعده های دولت بدبین کرده است و امید داریم در دولت تدبیر و امید نظر مساعد مردم جلب شود.

وی با اشاره به گازرسانی 9 روستای بخش نشتا گفت: گازرسانی به این منطقه بواسطه لجاجت وزارت راه و شهرسازی به تاخیر افتاد و به زعم من یک مدیر استانی حق ندارد سلیقه ای کار کند.



شریعت نژاد افزود : این اصرار های غیر کارشناسی و بیجا را در گاز رسانی به روستاهای رامسر نیز شاهد هستیم که اداره کل راه و شهرسازی مصر است تا گاز رسانی در یکی از روستاهای رامسر از شانه خاکی پایین جاده انجام شود که با توجه به نظر کارشناسان گاز این امر ممکن نیست .



وی اضافه کرد : چانه زنی ها و وقت کشی های اینچنینی به نفع مازندران نیست و این طور می شود که از قطار پیشرفت و توسعه جا می مانیم.



شریعت نژاد از گاز رسانی به روستاهای جواهرده و جنت رودبار به صورت LNG اشاره کرد و افزود : منتظریم تا هرچه زودتر با انتخاب پیمانکاران قوئی شاهد کلنگ زنی آن باشیم.



وی همچنین در خصوص نشت کنتور های گاز هشدار داد و از کارشناسان گاز خواست تا این مورد را بازرسی کنند.