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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۰:۰۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی و برگزاری دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین اتفاقات ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سی‌ام فرودین‌ماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و نوزدهم آوریل سال 2014 میلادی.

- دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* سیاه جامگان مشهد - پیکان تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی

- تمرینات تیم ملی ایران در نخستین اردوی آماده‌سازی این تیم در راه حضور در جام جهانی برزیل امروز هم در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود.

- هفته سی و چهارم از مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* اوساسونا - والنسیا
* لوانته - ختافه
* سوسیه‌داد - اسپانیول

- هفته سی و پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* تاتنهام - فولام
* آستون ویلا - ساوتهمپتون
* وستهام - کریستال پالاس
* کاردیف - استوک سیتی
* نیوکاسل - سوانسی
* چلسی - ساندرلند

- روز دوم از هفته سی و یکم از مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* دورتموند - ماینتس
* وردربرمن - هوفنهایم
* فرایبورگ - مونشن گلادباخ
* آسبورگ - هرتابرلین
* برانشوایگ - بایرن مونیخ
* هامبورگ - وولفسبورگ

- هفته سی و چهارم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* جنوآ - کالیاری
* آتلانتا - ورونا
* پارما - اینتر
* میلان - لیورنو
* اودینزه - ناپولی
* کاتانیا - سامپدوریا
* کیه‌وو - ساسولو
* لاتزیو - تورینو
* یوونتوس - بلونیا
* فیورنتینا - رم

کد مطلب 2273279

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