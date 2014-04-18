تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سیام فرودینماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و نوزدهم آوریل سال 2014 میلادی.
- دیدار برگشت از مرحله پلیآف فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* سیاه جامگان مشهد - پیکان تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی
- تمرینات تیم ملی ایران در نخستین اردوی آمادهسازی این تیم در راه حضور در جام جهانی برزیل امروز هم در آفریقای جنوبی پیگیری میشود.
- هفته سی و چهارم از مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اوساسونا - والنسیا
* لوانته - ختافه
* سوسیهداد - اسپانیول
- هفته سی و پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* تاتنهام - فولام
* آستون ویلا - ساوتهمپتون
* وستهام - کریستال پالاس
* کاردیف - استوک سیتی
* نیوکاسل - سوانسی
* چلسی - ساندرلند
- روز دوم از هفته سی و یکم از مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* دورتموند - ماینتس
* وردربرمن - هوفنهایم
* فرایبورگ - مونشن گلادباخ
* آسبورگ - هرتابرلین
* برانشوایگ - بایرن مونیخ
* هامبورگ - وولفسبورگ
- هفته سی و چهارم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* جنوآ - کالیاری
* آتلانتا - ورونا
* پارما - اینتر
* میلان - لیورنو
* اودینزه - ناپولی
* کاتانیا - سامپدوریا
* کیهوو - ساسولو
* لاتزیو - تورینو
* یوونتوس - بلونیا
* فیورنتینا - رم
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