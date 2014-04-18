تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سی‌ام فرودین‌ماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و نوزدهم آوریل سال 2014 میلادی.

- دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* سیاه جامگان مشهد - پیکان تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی

- تمرینات تیم ملی ایران در نخستین اردوی آماده‌سازی این تیم در راه حضور در جام جهانی برزیل امروز هم در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود.

- هفته سی و چهارم از مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* اوساسونا - والنسیا

* لوانته - ختافه

* سوسیه‌داد - اسپانیول

- هفته سی و پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* تاتنهام - فولام

* آستون ویلا - ساوتهمپتون

* وستهام - کریستال پالاس

* کاردیف - استوک سیتی

* نیوکاسل - سوانسی

* چلسی - ساندرلند

- روز دوم از هفته سی و یکم از مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* دورتموند - ماینتس

* وردربرمن - هوفنهایم

* فرایبورگ - مونشن گلادباخ

* آسبورگ - هرتابرلین

* برانشوایگ - بایرن مونیخ

* هامبورگ - وولفسبورگ

- هفته سی و چهارم از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* جنوآ - کالیاری

* آتلانتا - ورونا

* پارما - اینتر

* میلان - لیورنو

* اودینزه - ناپولی

* کاتانیا - سامپدوریا

* کیه‌وو - ساسولو

* لاتزیو - تورینو

* یوونتوس - بلونیا

* فیورنتینا - رم