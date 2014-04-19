18 گلزار شهدا در استان سمنان ساماندهی می شوند

محمد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه امسال 18 گلزار شهدای شهرهای استان سمنان ساماندهی می شود، اظهار داشت: از 247 گلزار شهدای استان تا کنون اطراف قبور 229 گلزار شهدا مناسب سازی و سنگ های قبر تعویض و عکس های شهدا به صورت حک شده ساماندهی شده است.

وی تصریح کرد: یک هزار و 264 قطعه زمین با موافقت سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خانواده معظم شهدا و ایثارگران این استان که تا کنون مسکن دریافت نکردند تحویل داده خواهد شد.

معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان گفت: دامغان نخستین شهرستانی در استان بوده که در بحث مناسب سازی خیابان ها و معابر اقدام کرد از شهرداری دامغان به خاطر خدمت به جانبازان و نابینایان تقدیر و تشکر دارم.

استان سمنان در طول هشت سال دفاع مقدس و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سه هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.