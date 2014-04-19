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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۷:۵۹

یزدانی:

18 گلزار شهدا در استان سمنان ساماندهی می شوند

18 گلزار شهدا در استان سمنان ساماندهی می شوند

دامغان - خبرگزاری مهر: معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان از ساماندهی 18 گلزار شهدا طی سالجاری در این استان خبر داد و گفت: این امر به 700 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

محمد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه امسال 18 گلزار شهدای شهرهای استان سمنان ساماندهی می شود، اظهار داشت: از 247 گلزار شهدای استان تا کنون اطراف قبور 229 گلزار شهدا مناسب سازی و سنگ های قبر تعویض و عکس های شهدا به صورت حک شده ساماندهی شده است.

وی تصریح کرد: یک هزار و 264 قطعه زمین با موافقت سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خانواده معظم شهدا و ایثارگران این استان که تا کنون مسکن دریافت نکردند تحویل داده خواهد شد.

معاون عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان گفت: دامغان نخستین شهرستانی در استان بوده که در بحث مناسب سازی خیابان ها و معابر اقدام کرد از شهرداری دامغان به خاطر خدمت به جانبازان و نابینایان تقدیر و تشکر دارم.

استان سمنان در طول هشت سال دفاع مقدس و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سه هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

کد مطلب 2273289

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