به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی‌نیا صبح شنبه در نشست فعالان مذهبی شهرستان دشتستان با اشاره به سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اظهار داشت: خشنودی رهبر معظم انقلاب از حرکت و حماسه سیاسی جامعه در سال 92 و انتقاد ایشان نسبت به حماسه اقتصادی و تاکید این مبحث در سال جدید در خود جای بحثی دقیق دارد.



وی با بیان اینکه خشنودی رهبر معظم انقلاب از حماسه سیاسی به دلیل انتخابات پرشور و حضور گرم مردم شریف پای صندوق‌های رای خاطر نشان کرد: مسئله انتقاد رهبر معظم انقلاب نسبت به حماسی اقتصادی، مسئله اساسی است و لازمه تبدیل کردن این انتقاد به خشنودی حرکتی جمعی است و تنها به دست مسئولین کشوری حل نخواهد شد و نیاز مبرمی به پشتوانه مردمی دارد.



محمودی نیا تصریح کرد: ایجاد فرهنگ اصیل دینی و نبوی کاری مهم است و لازمه تحقق آن هدفی بزرگ و عزمی راسخ و حرکتی جهادی است وفرهنگ صحیح بنیان یک حکومت بزرگ را زمینه‌سازی می‌کند.



وی خاطر نشان کرد: تاریخ نشان داده دولت‌هایی که از فرهنگی صحیح برخوردار نبوده‌اند زمینه انحطاط شان بیشتر فراهم بوده و چه بسیاری از این جوامع در تاریخ به انحطاط کشیده شده‌اند.



وی ایجاد فرهنگ اصیل دینی و نبوی را کاری مهم عنوان کرد و گفت: لازمه تحقق آن هدفی بزرگ و عزمی راسخ و حرکتی جهادی است.



این مسئول یادآور شد: حرکتی همچون حرکتی که خاندان نبوی در تاریخ خویش برای ریشه‌کن کردن کفار و فرهنگ کفر و احیای فرهنگ اصیل دینی و نبوی انجام داده‌اند که الگوی بارز این حرکت جهادی و شخصیت نامدار آن وجود مبارک حضرت فاطمه (س) است.