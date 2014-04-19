حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در اردیبهشت ماه امسال حدود 27 گروه دانشگاهی به تهران سفر می کنند، گفت: این گروهها شامل مدیران دانشگاهها، معاونان و وزرا می شوند که عازم ایران هستند و این حضور بستر ساز تعامل و همکاریهای گسترده دو جانبه می شود.

وی با اشاره به اسامی کشورهای مهمان در ایران، اظهار داشت: مسئولان آموزشی کشورهای اتریش، آلمان، اندونزی، هندوستان از جمله مقاماتی هستند که به زودی در ایران حضور می یابند.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم همچنین درباره اقدامات این وزارتخانه برای شناسایی متخصصان ایرانی خارج از کشور، گفت: وزارت علوم در نظر دارد همکاریهای آموزشی با ایرانیان خارج از کشور را گسترش دهد و به همین منظور تفاهم نامه ای میان وزارت علوم و شورای عالی ایرانیان منعقد شده تا بتوان در گستره ای وسیع از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور در بعد دانشگاهی و تحقیقات استفاده کرد.

سالار آملی با تاکید بر اینکه ایرانیان در هر کجا که باشند اگر بتوانند با دانشگاههای داخل کشور همراهی کنند می توانند آرمانهای جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشند، ادامه داد: فراتر از اینکه افراد کجا باشند حضورشان برای همکاری با ایران دارای ارزش است.

وی خاطرنشان کرد: اکثر ایرانیان خارج از کشور که در مراکز علمی و دانشگاهی فعالیت می کنند علاقمند هستند با کشور خود همکاری داشته باشند.