جاده شهر صنعتی رشت هر روز آبستن یک حادثه/ دانش آموزان برای عبور و مرور تامین جانی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل کم عرض بودن و نداشتن شانه خاکی هر روز ساکنان روستاهای اطراف و کاربران جاده ای شاهد صحنه های دلخراش تصادف در این مسیر هستند.

حوادث رانندگی علاوه بر ضررهای بسیار اجتماعی، ضررهای اقتصادی بی شماری نیز دارد از اینرو می طلبد مسئولان برای تعریض و ارتقای این جاده تلاش مضاعف داشته باشند.

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار خبرگزاری مهر به میان مردم رفته تا درد دل شهروندان و ساکنان اطراف جاده منتهی به شهر صنعتی رشت و نظر کاربران جاده را جویا شود آنچه در ادامه می خوانید حاصل این گفتگو است.

جاده منتهی به شهر صنعتی رشت بسیار خطر آفرین و غیر قابل تردد است

یک راننده مینی بوس در این خصوص به خبرنگار مهر افزود: وضعیت جاده منتهی به شهر صنعتی رشت بسیار خطر آفرین و غیر قابل تردد است.

احمد رجبی افزود: از زمان تاسیس شهر صنعتی تاکنون در زمینه تعریض این جاده چاره اندیشی نشده است و عرض جاده کم و سالانه حوادث زیادی در این محور رخ می دهد.

وی اظهارداشت: ساکنان روستاهای اطراف و پیرامون این جاده و همچنین کاربران جاده همواره در معرض خطر جانی و مالی هستند.

این شهروند گیلانی ادامه می دهد: این جاده شانه خاکی ندارد مردم به ویژه دانش آموزان مجبور هستند از طول جاده تردد کند که بسیار خطر آفرین است.

وی افزود: تردد در این مسیر به دلیل وجود کارخانجات صنعتی بسیار زیاد است روزی نیست مردم این منطقه شاهد تصادفات دلخراش نباشند.

یکی از ساکنان پیرامون جاده منتهی به شهر صنعتی رشت نیز به مهر گفت: این جاده ضمن کم عرض بودن دارای چاله چوله های عمیق، دست اندازهای زیادی و پیچ های خطرناک است.

رحمان تقی پور افزود: عرض جاده منتهی به شهر صنعتی رشت بسیار کم است در حالیکه فضا برای تعریض این جاده وجود دارد ولی تاکنون مسئولان برای تعریض این جاده هیچ اقدامی نکرده اند.

وی اظهارداشت: در پیرامون این جاده مراکز آموزشی به ویژه چندین مدرسه وجود دارد و دانش آموزان برای عبور و مرور تامین جانی ندارند، والدین هر روز دل نگران جان فرزندان خود هستند.

این شهروند گیلانی ادامه داد: تاکنون افرادی زیادی در این مسیر بر اثر تصادف فوت، مجروح و یا معلول شده اند و در یک کلام هزینه های جانی و مالی زیادی به اهالی منطقه تحمیل شده است.

تعریض و ایمن ساز جاده منتهی به شهر صنعتی رشت از مطالبات به حق مردم است

تقی پور افزود: تعریض و ایمن ساز جاده منتهی به شهر صنعتی رشت یکی از مطالبات به حق مردم است که متاسفانه مسئولان در این زمینه کوتاهی کرده اند.

وی به نقل از مسئولان راه گیلان می گوید: حریم این جاده متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای است و این سازمان برای تعریض و بازسازی مسیر باید تصمیم گیری کند.

یک راننده کامیون نیز به خبرنگار مهر اذعان داشت: این مسیر خط کشی، روشنایی و شانه خاکی ندارد.

روح الله نظری افزود: بارها از طریق رسانه های گروهی مشکلات این جاده به سمع و نظر مسئولان رسیده است اما تاکنون ترتیب اثری داده نشده است.

وی اظهارداشت: رانندگان و مردم در جاده منتهی به شهر صنعتی رشت هیچ گونه تامین جانی ندارد و هر روز شاهد تصادف، سقوط وسائط نقلیه به داخل کانال آب هستند.

این شهروند رشتی گفت: با تعریض جاده خطرات ناشی از تصادفات تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین می طلبد مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.

وی افزود: همه می دانند بار ترافیکی سنگین، تردد کامیون ها و تریلرها و استاندارد نبودن جاده منتهی به شهر صنعتی رشت قتلگاهی برای مردم ساخته است.

نظری اذعان داشت: این جاده به دلیل نداشتن شانه خاکی و علائم مناسب و غیره جاده ای مرگ بار تبدیل شده است و به دلیل باریکی این جاده که موجب عدم دید رانندگان و تسلط به جاده می شود مردم در هر ماه شاهد تصادفات شدید که منجر به مجروحیت شدید و مرگ شهروندان می شود، هستند.

وی افزود: نداشتن شانه خاکی، ،علائم مناسب، نداشتن روشنایی و غیره از دیگر مشکلات مهم این مسیر پرتردد است.

یکی از اهالی دیگر این منطقه هم به مهر گفت: از 35 سال گذشته تا کنون این جاده به همین صورت بوده و مسئولان پس از هر حادثه ای که در این جاده رخ می افتد وعده مرمت و تعریض می دهند ولی همچنان به این وعد عمل نمی شود.

جاده منتهی به شهر صنعتی رشت کم عرض و شانه خاکی ندارد

کاظم محمدی افزود: مردم همواره شاهد تصادفات شدید در این محور که منجر به فوت و زخمی شدن افراد می شود، هستند و آمار تلفات این جاده دیگر بسیار نگران کننده است در صورتی که فضا برای تعریض جاده است ولی متاسفانه در این مورد مسئولان فقط وعده دادند و بس .

وی همچنین از مسئولان خواست نیم نگاهی به این مسیر پرتردد داشته باشند، تردد در این مسیر زیاد ولی جاده پاسخگوی حجم تردد نیست.

این راننده تاکسی ادامه می دهد: شلوغی جاده، عرض کم، پیچ و خم جاده از یک طرف و گرفتاری و چاله و چوله جاده از طرف دیگر رانندگی را در این مسیر چندین برابر مشکل تر کرده است.

وی افزود: تعریض جاده چندین سالی است که سر زبان ها می چرخد اما متاسفانه هنوز اقدام چندانی صورت نگرفته است.

محمدی اذعان داشت: تصادف های پیاپی در این جاده و کشته و مجروح شدن شمار زیادی از هموطنان در این مسیرها، خاطره های بدی را در اذهان به جای گذاشته است.

وی تصریح کرد: بیشتر محورهای مواصلاتی شهرستان رشت مشکل دارند یا پر از دست انداز و خرابی یا دارای نقاط حادثه خیز و کم عرض و باریک هستند.

وی گفت: برخی مشکل را فرهنگی و ناشی از رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و بی احتیاطی رانندگان و برخی دیگر مشکل را از نبود ایمنی در جاده ها، کمبود علائم هشدار دهنده و مشکلات زیرساختی می دانند؛ هر قدر هم ماموران پلیس در این جاده ها حضور داشته باشند بازهم مشکل تصادف وجود دارد.

این شهروند گیلانی افزود: جاده كم عرض و باريك منتهی به شهر صنعتی رشت بدليل كم توجهي در بهسازي و تعریض این مسیر هر ازگاهي شاهد حوادث تلخ رانندگي است كه توجه هرچه بيشتر مسئولان را براي رفع اين مشكل طلب مي‌ كند.

محمدی بیان داشت: جاده ‪ داراي ناهمواري ها، دست اندازها و نقاط حادثه خيز زيادي است و حوادث مكرر در اين منطقه هنوز مسئولان را به ترميم، تعریض و بازسازي نقاط حادثه خيز آن وا نداشته است

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اغلب محورهای مواصلاتی شهرستان رشت مشکل دارند

به هر حال اهالي منطقه كه هر ازگاهي شاهد تصادف هاي تلخ در اين مسير هستند، مي‌ گويند: در اين تصادف ها سرمايه‌ هاي جاني و مالي زيادي از بين مي‌ رود اما هيچكس پاسخگو نيست.

مردم منطقه از بي‌ توجهي در رفع مشكل اين جاده گله‌ مند بوده و مي‌ گويند: چرا حوادث در این جاده تكرار مي ‌شود اما اقدامي براي ساخت و بهبود اين جاده صورت نمي‌گيرد.

يك شهروند دیگر به مهر گفت: جاده يك جاده كوهستاني نيست كه بازسازي و بهبود آن هزينه‌ هاي هنگفتي داشته باشد.

علی اکبر علیزاده افزود: بهسازي اين جاده با توجه به ترافيك سنگين ناشي از وجود شهر صنعتی ضروري است و توجه مسئولان را به اين مهم طلب مي‌ كند.

وی اظهارداشت: مردم اين منطقه تا چه وقت بايد شاهد خونريزي ناشي از تصادف و تكه تكه ‌شدن عزيزان خود در اين جاده باشند.

این شهروند گفت: گیلان یک استان گردشگر پذیر است باید از امكانات جاده ‌اي مناسب برخوردار باشد.

وی مي‌گويد: تنها این جاده نيست كه مشكل دارد بلكه ديگر جاده هاي شهرستان رشت نيز كم عرض، حادثه خيز و خطرآفرين است.

بدون شک گزارش تکان دهنده در زمینه حوادث رانندگی، مرگ و میر در جاده منتهی به شهر صنعتی رشت دل هر انسانی را به درد می آورد ولی چرا تاکنون مسئولان به فکر راه چاره ای برای رفع این معضل نبوده اند، جای تعجب دارد؟

تصادف و مرگ هموطنان حتي شنيدنش هم متاثر کننده است

به هر حال محمد علی نجفی استاندار گيلان طی آذرماه سال گذشته در بازدیدی از جاده منتهی به شهر صنعتی رشت دستور تعريض این جاده را صادر کرد.

اين بازديد که با حضور غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ريزي استاندار، مدير عامل شهر صنعتي رشت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدير عامل آب منطقه اي، مديركل راه و شهرسازي گيلان و فر ماندار رشت برگزار شد، استاندار گيلان دستور آغاز عمليات تعريض و ايمن سازي جاده شهر صنعتی رشت از سوی راه و شهرسازي استان صادر کرد.

محمد علی نجفی در اين بازديد دستور داد با تحويل دادن جاده دسترسي شهر صنعتي رشت از آب منطقه اي گيلان به راه و شهرسازي بهسازي، تعريض و ايمن سازي اين جاده از محل منابع استاني كه بر اساس برآورد اوليه 60 ميليارد ريال است از سمت جاده تهران به سمت پاسگاه لاكان آغاز شود.

وی اظهارداشت: توسعه شهري و احداث شهر صنعتي رشت، جاده دسترسي كانال چپ سد سنگر در محدوده شهر صنعتي به طول 10 كيلومتر را كه پيش از اين در اختيار آب منطقه اي گيلان بود تبديل به يك جاده عمومي پر رفت و آمد كرده كه با توجه به عبور وسايل نقليه عمومي به ويژه خودروهاي سنگين، اين جاده يكي از معابر حادثه‌ساز محدوده شهر رشت محسوب مي‌ شود.

استاندار گیلان گفت: روزانه 22 هزار كارگر شهرصنعتي از اين مسير تردد مي كنند و بخشي از مواد اوليه و كالاهاي توليدي 170 واحد فعال شهر صنعتي نيز از همين جاده جابه جا مي شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهاي پليس راه گيلان از ابتداي سال 91 تاكنون شش نفر در تصادفات جاده شهر صنعتي رشت كشته و 104 نفر نيز مجروح شدند.

جاده ها تاثير به سزايي در افزايش يا کاهش تصادفات دارند

به هر ترتیب بايد پذيرفت که بسياري از جاده هاي استان گیلان به ویژه جاده منتهی به شهر صنعتی رشت نياز به اصلاح و ارتقاي کيفي دارند. ارتقاي زيرساخت هاي جاده اي به طور معمول به عنوان يک تکنيک براي کاهش مرگ و مير و صدمات ناشي از تصادفات در نظر گرفته مي شود.

حال منظور از ارتقاي زيرساخت ها چيست؟ در پاسخ باید گفت: ارتقاي زير ساخت ها به معني ساخت و ساز و ايجاد سيستم هاي بزرگراه، ايجاد استانداردهاي مهندسي در شبکه راه ها و به طور کلي انحناي کمتر در راه ها، ايجاد خطوط گسترده راه و ازدياد خطوط بيشتر براي مسافرت هاست.

در حقيقت بيشتر جاده هاي پر تصادف و با مرگ و مير بالا شامل جاده هايي مي شود که اغلب سرمايه گذاري کمتري در آن صورت گرفته است. مهمترين ويژگي هاي اين جاده هاي پر تصادف باريک بودن، وجود پيچ هاي غير استاندارد، نبود علائم و خط کشي مناسب، دو طرفه بودن و غیره است.

با وجود این جاده منتهی به شهر صنعتی رشت از مسیر های مواصلاتی مهم در استان گیلان است که نیاز به سرمایه گذاری و ارتقای ایمنی دارد. بنابراین این مطالبه به حق مردم تاکنون مغفول مانده و می طلبد مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چاره اندیشی اساسی در این زمینه انجام دهند.

مدیر ساخت و توسعه راههای گیلان نیز در این باره می گوید: این جاده برای سرویس دهی کانال اصلی آب بر مناطق اصلی غرب گیلان احداث و متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای بود.

محمد رضا نازک کار افزود: " محمد علی نجفی " استاندار گیلان و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال گذشته از جاده مزبور بازدید و در این زمینه صورتجلسه ای تنظیم شد.

وی اظهارداشت: بر اساس این صورتجلسه تولیت این جاده از چهار راه شهر صنعتی تا پاسگاه انتظامی لاکان در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت.

مدیر ساخت و توسعه راههای گیلان گفت: مطالعات لازم از سوی اداره کل راه شهرسازی استان انجام و برآورد مالی مورد نیاز برای ارتقای هندسی و ایمنی جاده منتهی به شهر صنعتی رشت به استانداری تقدیم خواهد شد.

وی افزود: با هدف ارتقا و کاهش سوانح جاده ای دو باند رفت و برگشت مجزا و جدا از هم در مسیر مزبور ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

قوس های خطر آفرین زیادی در طول مسیر مشاهده می شود

نازک کار اظهارداشت: علاوه بر کم عرض بودن جاده، قوس های خطر آفرین زیادی در طول مسیر مشاهده می شود که به لحاظ افقی و عمودی باید بازبینی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه طول جاده مزبور 32 کیلومتر است، گفت: وسط این جاده سد سنگر، انتها از یک سمت به شهر سیاهکل و سمت دیگر پاسگاه انتظامی لاکان است.

وی افزود: از سوی راه و شهرسازی استان 3.5 کیلومتر این مسیر از سد سنگر تا روستای آینه ور طی سال 91 که وضعیت خیلی بدی داشت، روکش آسفالت شد.

به عقيده اغلب کارشناسان کم و کيف راه ها و جاده ها تاثير بسزايي در کاهش يا افزايش تصادفات دارند. جاده های گیلان هر ساله تعداد زیادی از هموطنان را به کام مرگ می کشانند و جانمایه مردم را دستمایه سفر می سازند.

آنچه در مورد کاهش حوادث جاده اي نقش به سزايي دارد ايمن بودن جاده ها است و تا زماني که اين امر محقق نشود همچنان شاهد آمار بالاي تصادفات، مجروحان و قربانيان ناشي از حوادث جاده اي در جامعه خواهيم بود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این خصوص گفت: محور منتهی به شهر صنعتی رشت به دلیل حجم بالای تردد و عرض کم جاده بالاترین حوادث رانندگی را دارد.

حسن تامینی افزود: به طور حتم تعریض جاده مزبور در کاهش تصادفات و سوانح منجر به فوت تاثیر بسزایی دارد.

وی همچنین تسریع در اجرای این پروژه راه‌سازی را ضروری عنوان کرد و اظهارداشت: حجم بالای تردد در این محور می‌ طلبد تا این پروژه سریع‌ تر به سرانجام برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باید بدانند شرایط جاده منتهی به شهر صنعتی رشت هر روز می تواند آبستن یک حادثه تلخ دیگر باشد و مردم همچنان امیدوارند مسئولان با نگاهی ویژه در راستای توسعه این جاده گام بردارند.