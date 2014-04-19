عشایر ایرانشهری کوچ بهاره خود را آغاز کردند

صابر بامری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کوچ عشایر شهرستان ایرانشهر از اواخر اسفند ماه هر سال آغاز و تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: خانواد های عشایر به منظور دسترسی به مراتع جدید در بخش بزمان ایرانشهر و همچنین مناطق سیاه بند شور، گواند، سفیدآبه و اطراف دامنه کوه خضر تا شعاع 4 کیلومتر دام های خود را کوچ می دهند.

وی افزود: سه هزار و ۲۰۲ خانوار عشایر با جمعیت ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرستان سکونت دارند.

وی اضافه کرد: عشایر این شهرستان دارای ۴۷ هزار و ۲۰۰ راس دام سبک، ۵۲۵ راس گاو و هزار و ۲۲۰ نفر شتر هستند و سالانه افزون بر۶۲۰ تن گوشت تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.

بامری بیان داشت: به منظور تامین نیاز های این خانواده اداره امور عشایری کار آبرسانی به بیش از 400 خانوار ساکن در بخش های مرکزی، بزمان و بمپور ایرانشهر را به وسیله تانکرهای سیار آبرسانی بر عهده دارد.