مشارکت ناچیز بانوان همدانی در اهدای خون/ کمبود نیرو مشکل اصلی انتقال خون همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اهدای خون امری است كه با زندگی انسان ارتباط مستقيم داشته و در فرهنگ اسلامی نیز ارزش والايی دارد و از طرفی ادامه حیات برخی از انسان ها به اهدای خون افراد دیگر بستگی دارد و افراد و بیمارانی که در جامعه زندگی می کنند برای ادامه زندگی به طور مستمر به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند.

استان همدان نیز دارای دو پایگاه ثابت خونگیری در شهرستان همدان و ملایر بوده و شهرستان های دیگر مانند نهاوند، اسد آباد و فامنین دارای پایگاه های موقت خونگیری هستند.

اما با شروع فصل بهار عده ای زیادی از مردم برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان همدان مراجعه می کنند و در واقع فصل بهار یکی از پر مراجعه ترین زمان ها برای اهدای خون به شمار می رود اما باید توجه داشت که بیماران نیازمند همواره به اهدای خون نیاز دارند و کسانیکه این کار ارزشمند را انجام می دهند بهتر است در تمام فصول و زمان برای اهدای خون مراجعه کنند.

از طرفی با مراجعه به آمار اهدا کنندگان در استان همدان می توان به این موضوع پی برد که شاخص اهدای خون در بین بانوان استان همدان بسیار پایین بوده و میزان اهدای خون زنان در استان همدان رضایت بخش نیست.

مشکل دیگری که در سازمان انتقال خون استان همدان در حال حاضر وجود دارد کمبود پرسنل و نیرو در این سازمان بوده به طوریکه هر فرد دهنده به ناچار باید مدت ها در صف انتظار بایستد.

سالمترین افراد برای اهدای خون انتخاب می شوند

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ویژگی های انسان بودن کمک به هم نوع است و کسانیکه برای نجات جان بیماران خون خود را اهدا می کنند در واقع مهمترین سرمایه خود ر در اختیار بیماران قرار می دهند.

افشین محمدی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در اهدای خون سلامت فرد دهنده است، بیان داشت: خون اهدایی توسط افراد در سازمان انتقال خون مورد آزمایش های مختلف قرار می گیرد و چه بسا افرادی بودند که دچار کم خونی و یا بیماری فشار خون بودند که در زمان اهدای خون از بیماری خود مطلع شده اند.

وی با اشاره به اینکه خون اهدا شده از لحاظ بیماری های عفونی و واگیردار مانند هپاتیت و ایدز آزمایش می شود، عنوان داشت: طی یک هفته نتیجه خون آزمایش شده مشخص می شود و سلامت یا بیماری خون به فرد اهدا کننده با پیامک اطلاع داده می شود و خون اهدایی پس از بررسی وارد چرخه اهدا به بیماران می شود.

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان با تاکید بر اینکه سالمترین افراد برای اهدای خون انتخاب می شوند، افزود: خونی که در مراکز انتقال خون استان همدان توزیع می شود بیمه بوده و چنانچه با هدای خون برای فرد گیرنده مشکلی به وجود بیآید خسارت آن به فرد پرداخت می شود که البته این موضوع بسیار به ندرت اتفاق می افتند.

محمدی با اشاره به اینکه از هر چهار نفر فرد بستری در بیمارستان ها یک نفر نیاز به فرآورده های خونی دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش فرهنگ اهدای خون در استان همدان می توان گفت که برای تهیه فرآورده های خونی در استان همدان مشکلی وجود ندارد.

وی در ادامه سخنانش به فواید اهدای خون اشاره کرد و گفت: افردیکه به طور مستمر اهدای خون دارند کمتر دچار سکته های مغزی شده و غلظت خون این افراد کاهش می یابد و شرایط لخته شدن خون در بدن آنها وجود ندارد.

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان با بیان اینکه اهدای خون موجب نشاط و شادابی افراد می شود، ابراز داشت: با اهدای خون گلبول های قرمز جدید در بدن ساخته می شود که باعث ایجاد نشاط و شادابی در فرد دهنده می شود.

محمدی با بیان اینکه فرهنگ اهدای خون در کشور و از جمله استان همدان نهادینه شده است، بیان داشت: امروزه از لحاظ فرآوره های خونی در استان کمبودی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه مشارکت بانوان در استان همدان در امر اهدای خون رضایت بخش نیست، بیان داشت: تنها 4.5 درصد اهداکنندگان خون در سال جاری در استان همدان بانوان بودند که نسبت به معیار های جهانی بسیار پایین است.

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان ادامه داد: متاسفانه در استان همدان و کشور بانوان از اهدای خون استقبال نمی کنند در حالیکه هر زن سالم می تواند در سال سه بار خون اهدا کنند و هر مرد نیز چهار بار در سال می تواند خون خود را به بیماران نیازمند هدیه دهد.

محمدی ابراز داشت: برخی به اشتباه فکر می کنند که بهترین زمان اهدای خون فصل بهار است اما باید گفت که در هر فصل و زمانی می توان این کار را انجام داد و از طرفی بیماران همواره نیازمند اهدای خون هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 115 بیمار تالاسمی در استان همدان وجود دارد، اظهار داشت: این بیماران هر سه هفته یک بار به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند و بنابراین اهدای خون باید در همه زمان ها مانند ماه رمضان و یا فصول سرد سال نیز وجود داشته باشد.

کمبود نیرو مشکل اصلی سازمان انتقال خون استان همدان است

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان در ادامه عنوان داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی سازمان انتقال خون استان همدان کمبود نیرو و نبود پرسنل کافی برای گرفتن خون از اهدا کنندگان است و کسانی که در این سازمان فعالیت می کردند طی سال ها بازنشست شدند و در حال حاضر سازمان انتقال خون استان همدان با کمبود نیر مواجه است.

محمدی با بیان اینکه کمبود نیرو در سازمان موجب شده که بسیاری از مراجعین برای اهدای خون معطل بمانند، گفت: امیدواریم که مسئولین در این زمینه اقداماتی برای افزایش نیرو و پرسنل در سازمان انتقال خون استان همدان انجام دهند.

وی در مورد تعداد مراکز خونگیری در استان همدان نیز افزود: استان همدان دارای دو پایگاه ثابت و چند پایگاه موقت بوده ودر آینده نزدیک هم یک اتوبوس مجهز به چرخه خونگیری در استان همدان افزوده می شود.

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان ابراز داشت: در حال حاضر بیمارانی مانند بیماران تالاسمی، بیماران سرطانی، هموفیلی، نارسایی کبد و کلیه و سوختگی و جاحی قلب باز از خون و فرآورده های خونی مانند پلاکت و پلاسما و کرایو در استان همدان استفاده می کنند.

مسئول جذب اهدا کنندگان خون استان همدان نیز به خبرنگار مهر بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون سه هزار و 597 نفر برای اهدای خون به سازمان انتقال خون استان همدان مراجعه کردند و از این تعداد دو هزار و 943 واحد خونگیری انجام شده است.

بهاره ابراهیمی با بیان اینکه مقدار خونی که هر فردی در یک مراجعه اهدا می‌کند، 450 سی‌سی، یعنی یک دهم حجم خون فرد است، ابراز داشت: فرد سالمی که شرایط عمومی خوبی داشته باشد مشکلی برای اهدا ندارد و در این زمینه بانوان نیز می‌توانند اهدا داشته باشند .

تنها پنج درصد زنان استان همدان اهدای خون دارند

مسئول جذب اهداکنندگان انتقال خون همدان با تأکید بر اینکه حجم خون اهداشده از سوی هر فرد پس از اهدای خون در مدت 12 تا 24 ساعت جایگزین می‌شود، بیان داشت: سلول‌های خونی یک اهداکننده در عرض یک ماه و ذخیره آهن بدن فرد نیز در عرض دو ماه تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد اهدا کنندگان مستمر هزار و 445 نفر بوده است، بیان داشت: این تعداد 49 درصد اهدا کنندگان را به خود اختصاص می دهند و اهدا کنندگان باسابقه نیز 786 نفر و اهدا کنندگان بار اول نیز 731 نفر بودند.

وی با اشاره به این که در مدت مشابه سال گذشته میزان خونگیری دو هزار و 832 واحد بوده است، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش اهدای خون در استان همدان وجود داشته است.

ابراهیمی تعداد خانم ها از خونگیری را 135 نفر عنوان کرد و افزود: برخی دید بدی نسبت به خانم‌ها در اهدای خون دارند اما همه افرادی که وزن آنها بالای 50 کیلوگرم باشد، می‌توانند اهدای خون داشته باشند و این ربطی به آقا و خانم بودن آنها ندارد.

وی با بیان اینکه در هر نوبت مراجعه یک خانم تست کم‌خونی از آنها گرفته می شود، ابراز داشت: هر فردی که در مرز کم‌خونی باشد هم از اهدای خون معاف است.

مسئول جذب اهداکنندگان انتقال خون همدان گفت: با توجه به اینکه امروز شرایط جامعه به گونه‌ای است که خانم‌ها در اجتماع فعال هستند، باید فرهنگ اهدا نیز در بین خانم‌ها رواج یابد.

ابراهیمی عنوان داشت: در حال حاضر تنها پنج درصد خانم‌ها اهدای خون دارند که این امر نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا درصد پائینی است.

ابراهیمی در پایان بیشترین اهداکننده‌ها را مربوط به سنین 25 تا 35 سال دانست و گفت: اهداکننده‌هایی که بیش از سه بار خون اهدا کنند، جزو اهداکننده‌های مستمر می شوند.

در پایان می توان ابراز داشت که برای مشارکت بانوان در امر اهدای خون نیاز به فرهنگ سازی و جلب اطمینان آنها برای اهدای خون است و از طرفی باید تاکید کرد بیماران همواره به اهدای خون نیاز دارند و کسانی که بزرگترین سرمایه زندگی خود را برای نجات جان بیماران اهدا می کنند باید در همه فصول برای اهدای خون اقدام کنند.