فرزندان بر اساس قرآن تربیت شوند/رواج معروف ها در جامعه در گرو درک صحیح واقیعت هاست

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اسلام و آموزه های وحی الهی در گسترش و نقش دانش در شکوفایی باورها، ایمان، تعهد انسان‌ها و پایداری بر آرمان‌های اسلامی اهتمام جدی دارد.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند افزود: تربیت قرآنی این است که شیوه معرفت و اندیشه خویش را از قرآن بگیریم، زیرا مشکل آشکار و روشن ما مسلمانان این است که ما اسیر انفعال خود هستیم و به تعبیر دیگر، بسیاری از باورهای ما و بسیاری از اوضاع و احوال ما خاستگاه و مبدا فکری ندارد و ما از پنجره تفکر به عرصه جهان نمی نگریم.

حجت‌الاسلام گروسی با تاکید بر فعالیت هر چه بیشتر مسئولان خانه های قرآن که در روستاها به فعالیت های قرآنی مشغول هستند، اضافه کرد: مسئولان خانه های قرآنی باید الگو و در برنامه های خود نظم و انضباط داشته باشند و با مدیریت خوب و با جدیت و پشتکار مسائل قرآنی را دنبال کنند تا در آینده شاهد رشد هر چه بیشتر فعالیت های قرآنی در جامعه اسلامی باشیم.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند در ادامه با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر، عنوان داشت: بهترین راه و روش در راستای رواج معروف ها در جامعه درک صحیح از واقیعت ها است.

وی ابراز داشت: مهمترین هدف در راستای احیای امر به معروف، درک صحیح از واقعیت ها و اجرای طرح تذکر لسانی و تحکیم پایه های فرهنگی جامعه است.

حجت‌الاسلام گروسی اذعان داشت:‌ تذکر لسانی وظیفه تک تک مردم است و باید در این زمینه اهتمام ویژه ای داشت تا در مراحل اجرا کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند اظهار داشت: یکی از راهکارهای مقابله با منکرات در جامعه، تداوم بر تذکر لسانی است.

وی با تاکید بر اینکه امربه معروف و نهی ازمنکر را باید به جایی برسانیم که همه مردم در این زمینه احساس مسئولیت کنند، افزود: احصاء و شناسایی راهکارهای عملیاتی برای مقابله با منکرات و ترویج معروفات در جامعه لازم و ضروری است و این کار نیازمند درک واقعیت ها است و باید با مورد ارزیابی قرار دادن ساختارها در بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره منکرات را شناسایی کنیم.

حجت الاسلام گروسی بیان داشت: این فریضه الهی باید به گونه ای در جامعه اسلامی نهادینه شود که همه افراد جامعه، خود را مسئول اجرای آن بدانند و برای پیشبرد این امر حیاتی و ضروری در جامعه تلاش کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند در پایان خواستار برنامه ریزی در برگزاری دوره های آموزشی در راستای ترویج معروفات و پاک نمودن منکرات از جامعه شد و گفت: دوره های آموزشی نباید به صورت کلیشه ای برگزار شود بلکه باید با تغییرات اساسی همراه باشد.