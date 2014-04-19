وزیر به دیدار سکوی نیمه کاره تماشاگران رفت/ آبی که به سختی از دست "گودرزی" چکید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اينكه موضوع توقف عملیات احداث سكوي تماشاگران فوتبال شهرستان دلفان در خبرگزاري مهر مطرح شد موضوع روي ميز وزير ورزش و جوانان برای تعيين تكليف قرار گرفت.

در این راستا عصر روز جمعه محمود گودرزي وزیر ورزش و جوانان با حضور در شهرستان محروم دلفان از نزديك از اين پروژه كه به عنوان تنها سكوي تماشاگران فوتبال اين شهرستان به شمار مي رود بازديد كرد و مسائل و مشكلات پروژه و توقف چندين ساله آن را مورد بررسي قرار داد.

وزیر ورزش و جوانان که به همراه استاندار لرستان، نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار و جمعي از مسئولان استاني در شهرستان دلفان حضور یافته بود پس از مراسم استقبال در ورودي نورآباد بدون كوچكترين وقفه اي به سمت پروژه سكوي تماشاگران فوتبال اين شهرستان رفت تا از نزديك اين طرح را كه به دليل نبود اعتبار رها شده است را مورد بازدید قرار دهد.

وزير در جریان این بازدید درد دل هاي ورزشكاران رشته هاي مختلف را شنید، ورزشکارانی كه تعدادي از آنها به اميد اينكه مقام عالي ورزش كشور مشكلات شان را رفع كند در كنار پروژه سكوي تماشاگران از بامداد تا عصر روز جمعه در انتظار حضور وزير مانده بودند.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نيز در جریان این بازدید با تاكيدهاي مكرر به وزير ورزش و جوانان گفتن که سالهاست از زماني كه من معاون امور عمراني استانداري لرستان بودم تا حالا كه استاندار اين استان هستم به خوبي از محروميت اين شهرستان مطلع بوده و به خوبي مي دانم اين شهرستان از چه محروميت هايي رنج مي برد.

وی از وزیر خواست که در زمینه زيرساخت هاي ورزشي نگاه ويژه اي برای تكميل طرح هاي نيمه تمام به اين منطقه داشته باشد.

استاندار لرستان از سكوي تماشاگران فوتبال اين شهرستان به عنوان پروژه ای مهم در حوزه ورزش این شهرستان یاد کرده و از وزیر ورزش و جوانان خواستند که دو ميليارد تومان براي تكميل طرح اختصاص دهند.

سخنان استاندار لرستان به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان در راستای تحقق حقوق از دست رفته مردم دلفان بود موجب دلگرمي خبرنگاران و ورزشكاران حاضر شد تا آنها نیز خواستار نگاه مثبت محمود گودرزی برای تکمیل این پروژه شوند.

نبود خانه هاي كشتي و تكواندو، كمبود سالن هاي ورزشي و تجهيز نبودن ساير سالن ها، نبود سالن ورزشي در اكثر مراكز دهستانها، استاندارد نبودن سرانه ورزشي در شهرستان، مشكلات اجراي طرح هاي ورزشي خصوصي و ده ها مورد ديگر از جمله موضوعاتي بود كه توسط مسئولان و ورزشكاران اين شهرستان با وزير ورزش و جوانان مطرح شد.

وزير ورزش و جوانان در پایان این بازدید در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی اين بازديد قرار شد مساعدتي از طرف استانداري لرستان و وزارت ورزش و جوانان در جهت تحقق و اتمام اين پروژه صورت بپذيرد.

محمود گودرزی گفت: به دنبال اين هستيم كه تا پايان سالجاري يا نيمه نخست سال آينده عمليات ساخت اين طرح به پايان برسد و ورزشكاران عزيز از اين طرح بهره مند شوند.

گودرزي با تاكيد بر اينكه هر پروژه ای که شروع می شود تا اتمام آن نباید پروژه جدیدی را کلید زد افزود: در واقع نبايستي پروژه هاي ديگر را زخمي و يا ايجاد كرد كه آنها هم نیمه تمام باقی بمانند و بايد بگذاريم ديگر پروژه هايي كه عمليات ساخت آنها تمام نشده است تکمیل شوند.

وی ادامه داد: خواهش من اين است كه مسئولان استان شروع به ساخت پروژه ورزشی ديگري نكنند و بگذارند طرح هاي نيمه تمام تكميل شود.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نيز در جريان اين بازديد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصميم داريم از محل ماده 180 طی سال جاري مبلغ 10 ميليارد ريال اعتبار براي تكميل پروژه نيمه تمام سكوي تماشاگران فوتبال دلفان در نظر بگيريم تا مشكل ديرينه ورزش دوستان اين شهرستان هر چه زودتر حل شود.

بنابر این گزارش با توجه به وعده استاندار و وزیر به نظر می رسد اعتبار مورد نیاز سکوی تماشاگران شهرستان دلفان با سهم 50 درصد وزارت ورزش و 50 درصد استانداری تامین می شود تا آبی در دست وزیر ورزش چکیده باشد.

این در حالیست که تلاش خبرنگاران، مسئولان و ورزشکاران در جریان سفر وزیر و ورزش و جوانان به لرستان برای گرفتن اعتبار به منظور تکمیل پروژه های نیمه کاره استان خیلی کم به نتیجه رسید چرا که محمود گودرزی معتقد بود با توجه به کمبود اعتبارات دولتی باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه ها استفاده کرد.

لرستان دارای پروژه های ورزشی نیمه تمام زیادی است که در صورت عدم تزریق اعتبارات دولتی و مشارکت بخش خصوصی این پروژه ها سالهای سال برای تکمیل باید منتظر بمانند و در این راستا به نظر می رسد باید اولویت مسئولان امر در وزارت ورزش و جوانان توجه بیشتر در تخصیص اعتبار و تکمیل پروژه های تاریخی در مناطق محروم و کمتر برخوردار از امکانات و زیرساختهای ورزشی باشد.

گزارش و عكس: مصطفي معظمي گودرزي