برگزاری مسابقه استعدادیابی دوچرخه سواری در همدان

فروزان باباحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 53 دوچرخه سوار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در این مسابقه که صبح شنبه در محل بلوار ارم همدان برگزار شد، شرکت کردند.

نایب رئیس بانوان هیئت دوچرخه سواری استان همدان افزود: در رده نونهالان پانته آ امیدی مقام اول را کسب کرد، زینت احمدی دوم شد و زینب رنجبران و بهاره پور العجل مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

وی بیان داشت: همچنین در رشته کوهستان و در رده سنی نوجوانان شاداب مسچیان توانست جایگاه اول را از آن خود کند، فاطمه طهماسبی دوم شد و پارمیدا امیدی و پرناز زارعی به طور مشترک سوم شدند.

باباحیدری اضافه کرد: در رده جوانان در رشته کوهستان نیز مریم امیدی پارسا در جایگاه اول ایستاد، عاطفه کلهری دوم شد و مرضیه عسلی و شقایق مهری جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

نایب رئیس بانوان هیئت دوچرخه سواری استان همدان عنوان داشت: در رشته کورسی دو کیلومتر استقامت جوانان نیز روناک حاتمی اول شد، شقایق افشاری در جایگاه دوم ایستاد و زهرا طریقتی مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وی در ادامه گفت: در رشته کوهستان و رده بزرگسالان نیز الهه سماواتی مقام اول را به خود اختصاص داد، سمیه کرمی دوم شد و فاطمه به ‌جامه و هانیه امیدی پارسا به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

باباحیدری ابراز داشت: در رشته کورسی استقامت سه کیلومتر بزرگسالان نیز انسیه بیاتی مقام اول را کسب کرد، زهرا حاتمی دوم شد و آزاده بهرامی توانست به مقام سوم دست یابد.

نایب رئیس بانوان هیئت دوچرخه سواری استان اذعان داشت: همچنین در پایان این مسابقه حکم قهرمانی، مدال و جایزه نقدی به نفرات اول تا سوم رد‌ه‌های سنی در هر رشته اهدا شد.

وی در پایان گفت: جعفر بادامی مسئولیت فنی و فروزان باباحیدری مسئولیت اجرایی این مسابقه را برعهده داشتند که آقایان بهزاد نادری، حامد صیفی‌کار، افشین دوستی، صابر میرزایی و امیر جمالی و خانم ها مریم قیاسوند و عطیه بیانی در امر قضاوت این مسابقه با آنها همکاری داشتند.