  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

به همراه برگزاری کارگاه بین المللی

نشست روسای پارکها و مراکز رشد علم و فناوری برگزار می شود

نشست روسای پارکها و مراکز رشد علم و فناوری برگزار می شود

اولين نشست روساي پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناوري كشور در سال 93 همزمان با دهمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي در اردیبهشت ماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در روزهای 18 تا 20 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار مي شود و شرکت در کارگاه های آموزشی و حضور در دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از جمله برنامه های این نشست است.

کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت و توسعه در پارکهای علم و فناوری - انتقال فناوری در پارکهای علم و فناوری در این دوره از نشست برگزار می شود.  در این کارگاه بین المللی دکتر هربرت چن رئیس شاخه IASP چین و رئیس پارک TUS Park چین، دکتر یوسلان نور متخصص ارشد برنامه ریزی از بخش علوم یونسکو، دکتر یاسر کراچیان مدیر برنامه ریزی آموزشی IBS مسئول سابق ارتباط صنعت و دانشگاه Waterloo, Ontario و دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس حضور دارند.

این کارگاه بین المللی در روز جمعه 19 اردیبهشت ماه 93 در محل شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و به زبان انگليسی برگزار می شود.

کد مطلب 2273465

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