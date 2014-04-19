نشست روسای پارکها و مراکز رشد علم و فناوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در روزهای 18 تا 20 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار مي شود و شرکت در کارگاه های آموزشی و حضور در دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از جمله برنامه های این نشست است.

کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت و توسعه در پارکهای علم و فناوری - انتقال فناوری در پارکهای علم و فناوری در این دوره از نشست برگزار می شود. در این کارگاه بین المللی دکتر هربرت چن رئیس شاخه IASP چین و رئیس پارک TUS Park چین، دکتر یوسلان نور متخصص ارشد برنامه ریزی از بخش علوم یونسکو، دکتر یاسر کراچیان مدیر برنامه ریزی آموزشی IBS مسئول سابق ارتباط صنعت و دانشگاه Waterloo, Ontario و دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس حضور دارند.

این کارگاه بین المللی در روز جمعه 19 اردیبهشت ماه 93 در محل شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و به زبان انگليسی برگزار می شود.