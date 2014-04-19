سند تغذیه و امنیت غذایی آذربایجان غربی تهیه شد

دکتر رسول انتظار مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این راستا سند سلامت روان در استان نیز تهیه شده است افزود: طی دو ماه آینده با تصویب این اسناد توسط مراجع ذیصلاح کار ابلاغ و اجرای آنها آغاز می شود که نقش مهمی در ارتقای سلامت خواهند داشت.

وی با اشاره به شعار هفته سلامت خود مراقبتیرا موجب کاهش هزینه های سلامت دانست و اظهارداشت: خود مراقبتی رابطه بین بیمار و پزشک را مطلوب کرده و موجب کاهش بار بیماری، بهبود سلامتی و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از خدمات و کاهش هزینه های سلامت و سبب بهبود زندگی می شود.

انتظار مهدی بر اجرای طرح خود مراقبتی های محله محور در استان نیز تاکید کرد و گفت: توانمند سازی افراد برای مراقبت از خود با برنامه ریزی و بکار گیری توانهای مردمی در عرصه سلامت از قبیل داوطلبان سلامت و تاسیس خانه های سلامت انجام گیرد که می توان با انجام برنامه های مدون هدفدار در تقویت و حمایت از خود مراقبتی به نتایج مطلوبی رسید .

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به طرح پزشک خانواده در استان نیز عنوان کرد: بانک اطلاعاتی 90 درصد جمعیت شهری استان برای اجرای طرح پزشک خانواده جمع آوری شده است.

انتظار مهدی افزود: در این راستا مرکز بهداشتی و درمانی در روستاها و 54 مرکز بهداشتی درمانی شهری یا شهری روستایی مجری برنامه پزشک خانواده در آذربایجان غربی هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی اعلام کرد کرد: یک میلیون و 323 هزارو 566 نفر، کل جمعیت تحت پوشش طرح پزشک خانواده اعم از اینکه دارای دفترچه بیمه روستایی باشند و یا نه را تشکیل می دهند.

وی گفت: متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده در آذربایجان غربی 5 هزار و 110 نفر و متوسط جمعیت تحت پوشش هر مامای خانواده 5 هزار 632 نفر است.