دستاوردهای فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل به نمایش درمی آید

بهنام فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این سازمان با مشارکت فرهنگسراهای اردبیل در دو بخش دستاوردهای فرهنگی و ورزشی در این نمایشگاه که از اول اردیبهشت ماه جاری برپا می شود، حضور خواهد یافت.

وی با اشاره به فعالیت های این سازمان در زمینه فرهنگی ادامه داد: در سال 92 برنامه های گسترده ای در راستای ارتقاء فرهنگی جامعه بویژه در بین اقشار بانوان اجرا شد که این دستاوردها به همراه تولیدات برخی از رشته های فرهنگی هنری در نمایشگاه توانمندی های بانوان استان عرضه می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل بیان اینکه در این زمینه این سازمان در سال گذشته کلاس های آموزشی مختلفی را اجرا کرده است، تصریح کرد: جشن های شعبانیه، کلاس های آموزشی قرآن در سنین مختلف، ترویج زندگی اسلامی و... از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شده است.

وی بخشی از بحث فرهنگی این سازمان را در قالب آموزش رشته های هنری دانست و تاکید کرد: برپایی کلاس های آموزشی عکاسی و فیلمبرداری و... از دیگر مباحثی بود که در این سازمان پیگیری شده و در نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.

فتحی با بیان اینکه برنامه های متنوعی نیز در حوزه ورزشی این سازمان اجرا شده است، عنوان کرد: پیاده روی با خانواده، تجلیل از بانوان شهر یار ورزشکار نمونه، مسابقات طناب زنی، تنیس روی میز، پرتاب دارت، کارگاه آموزشی ورزش و سلامت، بازی های بومی محلی و... از جمله این برنامه ها است.

وی تشکیل تیم فوتسال بانوان شهرداری اردبیل را از مهمترین اقدامات ورزشی این سازمان در حوزه بانوان برشمرد و بیان داشت: سال گذشته مسابقات دو میدانی ویژه بانوان خانه دار و پیاده روی با چادر ویژه نونهالان نیز در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در اردبیل برگزار شد.