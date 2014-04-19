پروژه های عمرانی ایلام اولویت بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح شنبه در بازدید از پروژه های شهرستان دهلران اظهار داشت: هدف از بازديد پروژه هاي عمراني در واقع برنامه ريزي براي بودجه سال جاري است.

وی گفت: با توجه به ابلاغ قانون بودجه 93 يكي از برنامه ها اين است كه قبل از شوراي برنامه ريزي استان وكميته برنامه ريزي شهرستان بازديدي از پروژه هاي شهرستانهاي استان داشته باشيم كه بر اساس اولويت ها وتاثير هركدام از اين پروژه ها ما بتوانيم يك سياست گذاري وبرنامه ريزي انجام دهيم كه حداكثر بهره وري وبهره برداري از قانون بودجه 93 را داشته باشيم.

این مسئول بیان داشت: آخرين وضعيت پروژه هاي راه شهرستان دهلران ارزيابي شد كه در شوراي برنامه ريزي استان و كميته برنامه ريزي شهرستان واعتبارات ملي كه در وزارت راه وشهرسازي است در سال جاري بخشي از اين پروژه ها را بهره برداري كنيم.

معاون عمراني استاندار ايلام بيان كرد: مچتمع فرهنگي هنري دهلران از ديگر پروژه هاي فرهنگي شهرستان است كه برنامه هاي زمانبندي از كار فرما و پيمانكار اخذ شد واز آنها خواسته شد كه اين برنامه زمان بندي طوري تنظيم شود كه اين پروژه دهه فجر سال 93 بهره برداري شود.

وي ادامه داد: سدميمه ،سد شهداي محرم و شبكه هاي آبياري وزهكشي دويرج، عين خوش وفكه از ديگر پروژه هاي اين شهرستان مرزي در بخش آب هستند كه اين پروژه ها نيز ارزيابي وگزارشي از روند پيشرفت فيزيكي آنها دريافت شد.

پولادي تصريح كرد: تلاش مي شود تعدادي از اين پروژه ها را در بخش هاي مختلف تامين منابع جهت تسريع وتكميل در انجام كار وبخشي نيز كه نيازمند هماهنگي وتعامل مديران استاني است مرتفع شود.

وي گفت: بحث سهم آب اراضي شهرستان از سد كرخه نيز در سال 93 پيگيري مي شود تا بتوانيم از سهم شهرستان حداكثر بهره برداري با توجه به اراضي وشبكه هاي موجود داشته باشيم.

معاون عمراني استاندار ايلام توضيح داد: در خصوص مشروب کردن اراضي كشاورزي دشت عباس وخوزستان در بودجه 93 حدود 550هزرار هكتار بعنوان تكليف بودجه اي لحاظ شده كه 50 هزار هكتار آن در دشت عباس دهلران است كه بايد پيگيري شود و در حال حاضر پيمانكار در حال انجام تشريفات قانوني وتجهيز كارگاه در منطقه است و اين طرح در آينده منجر به افزايش توليد ايجاد اشتغال ودرآمد زايي براي مردم خواهد بود.

وي با اشاره به بازديد از روستاهاي صمانه،چم هندي وابوغوير و مشكلات آب شرب،راه ها وطرح هاي هادي گفت: مسائل اين مناطق نيز ارزيابي ودر برنامه ريزي بودجه 93 لحاظ مي شود.

پولادي گفت: در بودجه سال جاري آنچه مورد تاكيد استاندار و در دستور كار است عدم شروع پروژه هاي جديد است و بناست كه پروژه هاي نيمه تمام وبالاي 80درصد پيشرفت فيزيكي و با نظر مجموعه استاني پروژه هاي بالاي 50درصد پيشرفت فيزيكي در سال 93 تعيين تكليف شوند.