تخصیص 1.5 میلیارد ریال برای تکمیل مزار شهدای گمنام بناب

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رحیمیان شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجایی که شهدای گرانقدر یادگاران هشت سال دفاع مقدس و جنگ نابرابر با ابرقدرت ها و استکبار هستند، وظیفه سنگینی بر دوش تمام خدمتگزاران نظام برای ارج نهادن به رشادت ها و فداکاری های این عزیزان قرار دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پارک فدک بناب مزین به مدفن سه تن از شهدای گمنام است و حسب وظیفه شورای اسلامی شهر و شهرداری شهرستان اقدام به مساعدت در راستای طراحی طرح یادمان این شهیدان کرده و برای این منظور بودجه یک میلیارد و 500 میلیون ریالیبرای احداث یادمان شهدای پارک فدک در ردیف اعتباری سال 93 در نظر گرفته شده است.

عضو شورای اسلامی شهر بناب تصریح کرد: با عنایت به این موضوع که متأسفانه گاهی اوقات غفلت هایی درخصوص پاسداشت شهدا صورت گرفته و میراث معنوی کشور در بسیاری از جنبه ها مورد بی توجهی قرارگرفته لذا یکی از اهداف شورا ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و ارج نهادن به ایثارگری شهدای عزیز در سال جاری خواهد بود.

شهرستان بناب در دوران هشت سال دفاع مقدس 364 شهید و 830 جانباز و آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از دو سال قبل پیکر سه تن از شهدای گمنام این شهرستان در محل پارک فدک بناب به خاک سپرده شده اما تا کنون اقدامی اساسی در جهت احداث یادمان مناسب برای این شهدا صورت نگرفته تا این سه شهید همچنان در گمنامی بسر ببرند.