کیارش پوزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اواسط اردیبهشت ماه تازه‌ترین کنسرت خود در سال جاری را برگزار می‌کند، خاطرنشان کرد: این کنسرت طی روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت‌ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران با اجرای قطعاتی از دو آلبوم قبلی گروه میزبان علاقه‌مندان موسیقی است.

وی درباره کنسرت‌های خارج از کشور این گروه نیز گفت: مشغول برنامه‌ریزی و تدارک برای برگزاری کنسرت‌های خارج از کشور هستیم که با توجه به اینکه فصل تابستان فصل مناسبی برای برگزاری کنسرت های خارج از کشور نیست به همین جهت به احتمال فراوان برنامه های خارج از کشور ما در مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

نوازنده و خواننده گروه موسیقی سون همچنین از تولید یک تک آهنگ جدید خبر داد و افزود: کار تولید یک تک آهنگ جدید را برای انتشار و عرضه به علاقه مندان موسیقی پاپ آغاز کرده ایم و به زودی این تک آهنگ در دسترس طرفداران و مخاطبان قرار خواهد گرفت.

پوزشی درباره جزییات تولید آلبوم سوم گروه موسیقی «سون» نیز تصریح کرد: با توجه به وسواس بسیار زیادی که گروه ما برای تولید و ساخت ملودی‌ کارها دارد از این جهت عجله‌ای برای تولید آلبوم جدید نداریم اما آنچه طی این روزها برای ما در شکل برنامه‌ریزی شده‌ای قرار دارد ورود آرام آرام به مرحله پیش‌تولید سومین آلبوم گروه است و کار روی قطعات است که امیدوارم این بار هم مورد پسند مخاطبان قرار گیرد.

گروه «سون» از جمله گروه‌های موفق سال‌های اخیر موسیقی پاپ کشورمان است. این گروه اواخر سال 87 بود که اولین آلبوم رسمی خود با عنوان «با تو می‌مونم» را در بازار موسیقی منتشر کرد. انتشار این آلبوم در اولین گام فعالیت‌های حرفه ای این گروه سه نفره، گرچه از تبلیغات و اطلاع رسانی درستی برخوردار نشد اما توانست در ردیف یکی از آثار پرفروش بازار موسیقی پاپ آن سالها قرار گیرد.

این گروه طی سال‌هایی که فعالیت چندانی در نشر آلبوم نداشت اجراهای زنده متفاوتی را هم در تهران و شهرستان تجربه کرد. ضمن اینکه اجرای تیتراژ پایانی سریال پرطرفدار «زمانه» به کارگردانی حسین فتحی از جمله کارهای ارائه شده این گروه جوان پسند و پاپ طی سالهای اخیر است. «دوست دارم» عنوان تازه‌ترین آلبوم گروه موسیقی سون است که از 28 مرداد سال گذشته با ارائه 9 قطعه صوتی و 4 نماهنگ توسط موسسه ایران گام وارد بازار موسیقی شد.