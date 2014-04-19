ملت ایران هرگز از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های کرمانشاه که منظور تشریح نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیرت جهادی" در سالن جلسات دفتر وی انجام شد، فرا رسیدن سال جدید را به عموم مردم تبریک و ابراز امیدواری کرد سال جدید برای ملت ایران و مردم کرمانشاه سالی خوب و توام با شادکامی و موفقیت باشد.

وی خاطرنشان کرد: طی هفت - هشت سال گذشته رهبر معظم انقلاب در نامگذاری های خود همواره به مسائل اقتصادی و فرهنگی توجه خاصی داشته اند و امسال را نیز سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند تا توجه عموم به این دو مسئله مهم بیش از پیش جب شود.

آیت الله علما، یکی از مظاهر مهم مردمسالاری دینی را عزم ملی و مدیریت جهادی در کشور عنوان کرد و افزود: رهبری روی مسئله مردم سالاری دینی تاکید فروان داشته اند و برگزاری میانگین سالانه حدود یک انتخابات در کشور بر همین مسئله صدق می کند که بهترین نوع مردم سالاری در ایران اسلامی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران در طول 35 سالی که از انقلاب می گذرد به خوبی شعار " ما می توانیم " را به منصه ظهور رسانده و واقعا ثابت کردند که قادر به انجام هرکاری هستند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و غرب در یک طرف و نظام جمهوری اسلامی نیز یکه و تنها در طرف دیگر قرار داشته است و به خوبی توانسته از پس تمام تهدیدها و تحریم ها و حربه های گوناگون دشمنان برآید.

آیت الله علما در ادامه تکلیف گرایی و استکبار ستیزی را از مصادیق عزم ملی و مدیرت جهادی برشمرد و گفت: اگر این دو مسئله به یک فرهنگ تبدیل شود دشمنان هرگز نخواهند توانست تا مقابل نظام و انقلاب اسلامی قد علم کرده و خدشه ای به ان وارد کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در مسائل فرهنگی و سیاسی باید متکی به خودمان باشیم، نسبت به واردات فرهنگی به کشور هشدار داد و گفت: فرهنگ ایران آنقدر غنی و پرمحتوا هست که هیچ نیازی با واردات آن نداشته باشد و در واقع این ماه هستیم که باید فرهنگ پرمحتوای اسلامی را به جهانیان صادر کنیم.

آیت الله علما ادامه داد: امروز یکی از سیاست ها اصلی استعمار صدور فرهنگ به تمام کشورهای دنیا است و در این میان ایران نقش ویژه ای برای آن ها دارد و به همین دلیل تلاش بیشتری می کنند تا فرهنگ ناب اسلامی موجود در کشورمان را به فرهنگ غربی تغییر دهند.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان ساخت: تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ رهبری می تواند تمامی برنامه های دشمنان را خنثی و زمینه های توسعه همه جانبه کشور در این دو بخش مهم را فراهم آورد.

آیت الله در ادامه و با اشاره به مذاکرات هسته ای بین ایران و 5+1 اظهار داشت: این مذاکرات جزو سیاست های کلی کشور و تدبیر رهبری است اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است ایران اسلامی هرگز از دستاوردهای هسته ای خود عقب نخواهد نشست.

وی یادآور شد: دشمنان انقلاب بدانند ایران اسلامی هرگز از مواضع برحق خود عقب نشینی نخواهد کرد و تا آخر بحث انرژی صلح آمیز هسته ای را ادامه خواهد داد.

آیت الله علما همچنین به سیاست های خثمانه دشمنان علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: غربی ها در تازه ترین ادعای خود عدم رعایت حقوق بشر در ایران را مطرح کرده اند در حالی خود ان ها اصلی ترین ناقض حقوق بشر به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر توسط آمریکا و غرب را می توان به عدم صدور روادید برای حضور نماینده ایران در سازمان ملل اشاره کرد.

آیت الله علما افزود: آن ها در حالی مدعی هستند دموکراسی در ایران وجود ندارد که خوب است بدانیم بیش از 73 درصد مردم ایران در انتخابات اخیر شرکت کردند اما آمار شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از 40 درصد هم تجاوز نکرد.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به سفر اخیر خانم اشتون رئیس اتحادیه اروپا به ایران و دیدار وی با برخی افراد، اظهار داشت: برخی ملاقات های ایشان غیرقانونی بود و باید در آینده مراقب باشیم تا اینگونه ملاقات ها انجام نگیرد و ایران به نقض حقوق بشر اط سوی برخی یاوه گویان متهم نشود.

وی همچنین از ترویج همجنس بازی در برخی کشورهای اروپا که داعیه تمدن دارند نیز انتقاد کرد و گفت: اینگونه اقدانات و حرکات آن ها در هرصورت محکوم است و ملت ایران هرگز تحت تاثیر و فریب عوام فریبی ها و تبلیغات مسموم رسانه های غربی در این خصوص نخواهد شد.

آیت الله علما با تاکید بر اینکه ایران، سیاسی ترین مردم دنیا را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: فهم و شعور بالای سیاسی مردم ایران در دنیا اثبات شده و هیچ کشوری مردمی به دریات و فهم مردم ایران ندارد.

به گزارش مهر، نماینده مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه همچنین به نقش زنان در پیشرفت های کشور اشاره کرد و گفت: آنان نقش بسیار موثری در تمام شئون زندگی دارند و در اسلام نیز بسیار بر نقش آنان تاکید و در قرآن همردیف و برابر با مرد آمده است.

آیت الله علما با اشاره به درپیش بودن میلاد حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: ایشان بهترین الگو برای زنان و دختران و حتی مردان و پسران جامعه ما هستند و حرکت در مسیر ایشان سعادت دنیا و آخرت را برای آدمی به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: 1400 سال است که همه ما پای سفره تربیتی حضرت زهرا(س) نشسته ایم و وجود مقدس ایشان برکات بسیاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به همراه داشته است.

امام جمعه کرمانشاه در پایان همچنین نقش رسانه ها و خبرنگاران را در فرهنگ سازی صحیح در جامعه بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت: رسانه ها با توجه به قدرت و نفوذی که در جامعه دارند می توانند در فرهنگ سازی بسیار اثرگذار ظاهر شوند و مردم را نسبت به خطرات ضدفرهنگی دشمنان آگاه سازند.

وی گفت: یکی از سیاست هایی که استعمار در طول 70 سال گذشته دنبال کرده عدم خودکفایی سایر جوامع و ملل است تا آن ها کماکان بتوانند بر آن ها حکمرانی کنند.

وی افزود: دشمنان همواره به دنبال این بوده اند تا ملت ها را از پیشرفت و توسعه بازبدارند و در سالیان اخیر نیز شاهد بوده ایم آن هایی که خواهان استقلال بوده اند تا چه اندازه تحت فشار آمریکا و غرب قرار داشته اند.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: در این میان ایران اسلامی در سال های اخیر زیر شدیدترین هجمه های دشمنان قرار داشته و دشمنان سعی کرده اند به هر طریق ممکن از پیشرفت های کشورمان جلوگیری کند که به فضل الهی و با درایت و بینش رهبر معظم انقلاب و بصیرت مدذاری مردم نتوانسته اند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه و با تاکید بر اینکه تحقق منویات رهبری می تواند نقشه دشمنان را نقش برآب کند، خاطرنشان کرد: ما باید با دنیا ارتباط داشته باشیم اما باید در اصول به خود متکی بوده و آن ها را زیر پا نگذاریم.

آیت الله علما یادآور شد: رهبری امروز اصرار بسیار دارند که فرهنگ خود اتکایی در جامعه نهادینه شود تا دشمنان نتوانند بر ما حکمرانی و سیطره داشته باشند.