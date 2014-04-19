لاریجانی درگذشت والده بادامچیان را تسلیت گفت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه 30 فروردین در پیامی به عزت مطهری (عزت شاهی)، درگذشت همشیره وی (والده اسدالله بادامچیان) را تسلیت گفت.



متن پیام تسلیت علی لاریجانی به شرح زیر است:



بسم‌ الله الرحمن الرحیم



برادر گرامی جناب آقای عزت مطهری (عزت شاهی)



مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.