مرگ کاوشگر ناسا روی ماه/ تصادف با سرعت 5800 کیلومتر بر ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فضاپیمای ناسا که سپتامبر گذشته برای جمع آوری داده های علمی از سطح ماه به تنها قمر زمین فرستاده شده بود، بین ساعت های 21:30 تا 22:30 پنج شنبه 28 فروردین ماه روی این کره سقوط کرد.

ناسا اعلام کرده بود کاوشگر LADEE (کاوشگر محیطی غبار و اتمسفر ماه) به دورترین نقطه ماه که از زمین دیده نمی شود، رفته و به طور طبیعی خواهد پوسید.

"باتلر هاین" مدیر پروژه LADEE گفت: میدان گرانش ماه بسیار ناهمگون و زمین آن به دلیل داشتن برآمدگی ها و دره های متعدد، ناهموار است به طوریکه فضاپیمای LADEE مجبور است مانورهای متعددی بر روی سطح این قمر شکل دهد و شاید هم این کاوشگر سطح ماه را تحت تاثیر قرار دهد.

از این رو، کنترل کننده ها، در حال پرواز دادن این فضاپیما در فاصله سه تا چهار کیلومتری سطح ماه هستند تا داده های علمی آخرین لحظات را نیز جمع آوری کنند.

این پرواز موجب می شود تمامی سوخت کاوشگر پیش از رسیدن به سطح ماه مصرف شده و در نهایت به طور طبیعی پوسیده و نابود شود.

با اتمام مدت ماموریت، کاوشگر ناسا 29 فروردین ماه با سرعت پنج هزار و 800 کیلومتر بر ساعت به سطح ماه برخورد کرد.

فضاپیمای 280 میلیون دلاری LADEE برای کسب اطلاعاتی در مورد غبار ماه و اتمسفر رقیق آن به این قمر اعزام شده بود.