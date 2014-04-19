دانش آموزان نباید صرفا برای کسب رتبه در مسابقات قرآنی شرکت کنند

رضا عبادیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار کرد: دانش آموزان هنگام شرکت در مسابقات نباید صرفا خود را برای کسب رتبه آماده کنند بلکه آنها باید به دنبال فرصتی برای معرفی چهره قرآنی از خود باشند و دانش آموزان در حقیقت بالاترین رتبه را با حضور خود در مسابقات کسب می کنند و تمامی این دانش آموزان جزء اولین ها هستند.

وی با اشاره به راه یابی 96 دانش آموز به مسابقات کشوری قرآن، نماز و عترت افزود: اگر دانش آموزان صرفاً برای کسب رتبه در مسابقات شرکت کنند و اگر به آن رتبه دلخواه خود دست پیدا نکنند در روحیه آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت در صورتی که دانش آموزان باید به دنبال عرضه چهره قرآنی خود به دیگران باشند زیرا ارزش قرآن بسیار بالاتر از این است که دانش آموزان ما مسابقات قرآنی را با مسابقات ورزشی مقایسه کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: برای 96 دانش آموز دختر و پسری که به مسابقات کشوری قرآن، نماز و عترت راه پیدا کردند کارگاه های آموزشی تخصصی در هر رشته به صورت مجزا برگزار می شود که دانش آموزان دختر در هفت رشته و دانش آموزان پسر در نه رشته در سطح کشوری با هم به رقابت می پردازند.

عبادیان خاطر نشان کرد: مرحله کشوری این مسابقات بعد از ماه مبارک رمضان در شهرهای مشهد و ارومیه برگزار می شود که از هر پایه، هر رشته و جنسیت یک نماینده از دانش آموزان خوزستان به این مسابقات اعزام خواهند شد.

وی در پایان گفت: تمامی دانش آموزانی که با قرآن مأنوس هستند از الگوهای قرآنی استفاده کرده و معمولاً نوع پوشش این دانش آموزان با سایر دانش آموزان بسیار متفاوت است و علاوه بر نوع پوشش در طول روز ذکرهای الهی و قرآن را بسیار تلاوت می کنند.