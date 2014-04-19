مسابقات فوتبال منطقه ای نوجوانان کشور در اردبیل برگزار می شود

سیدمجتبی میرعباسزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این رقابت ها تیم های نوجوانان شهرداری اردبیل، شهرداری همدان، کادوس ماسال و شهرداری کامیاران حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این رقابت های در سطح کشور در چهار گروه چهار تیمی برگزار می شود، تاکید کرد که در منطقه شمال کشور اردبیل به عنوان میزبان بازی های تجمیعی انتخاب شده است.

سرپرست تیم نوجوانان شهرداری اردبیل با اشاره به آغاز این رقابت ها از پنجم اردیبهشت ماه جاری و در استادیوم علی دایی اردبیل تصریح کرد: این رقابت ها تا نهم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی در پایان این مسابقات تجمیعی و در پایان رقابت بین چهار تیم حاضر، یک تیم به صورت مستقیم به لیگ برتر کشوری صعود خواهد کرد و تیم های دوم تا چهارم در مسابقات استانی حضور خواهند یافت.

میرعباسزاده در همین حال از مراحل آماده سازی تیم نوجوانان شهرداری اردبیل خبر داد و متذکر شد: این تیم از چند هفته گذشته تاکنون با برنامه های فشرده روند آماده سازی خود را برای حضور موفق در این رقابت ها آغاز کرده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به برگزاری تمرینات این تیم در استادیوم علی دایی اردبیل متذکر شد: پس از صعود تیم بزرگسالان تیم شهرداری اردبیل، نوجوانان این باشگاه نیز مصمم به صعود به لیگ برتر کشور هستند تا رند موفقیت های ورزشی این باشگاه امسال تداوم یابد.

سرپرست تیم نوجوانان شهرداری اردبیل با اشاره به توانمندی و ظرفیت این تیم تاکید کرد که تیم نوجوانان شهرداری اردبیل با آمادگی کامل و با هدف صعود به لیگ برتر کشور گام به این رقابت ها خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: در همین راستا این تیم تاکنون بازی های تدارکاتی مناسبی را پشت سر گذشته که در آخرین بازی تیم نوجوانان شهرداری اردبیل توانست تین نوجوانان شهرداری تبریز را در خانه این تیم با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

وی با بیان اینکه این بازی دیروز در استادیوم پارک صنعت تبریز برگزار شد، عنوان کرد: برای تیم نوجوانان شهرداری اردبیل عرفان بنیادی، حسین هاشمی و امیرمحمد میرزاحسینی گلزنی کردند.