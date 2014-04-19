روایت شهره لرستانی از خرس سیاه بلوچی

به گزارش خبرنگار مهر، خرس سیاه بلوچی در اصطلاح مردم محلی در بلوچستان «مم» نامیده میشود. این مستند 45 دقیقهای که توسط کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیطبان و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تهیه شده، در بر گیرنده صحنههای ناب و بسیار زیبایی از خرس سیاه بلوچی است.
«مم» نخستین اثر درباره زندگی این خرس نادر و در خطر انقراض ساکن مناطق دوردست جنوب شرق ایران بوده و در کنار نمایشی جذاب از لحظات زندگی این گونه کمیاب طبیعت بکر و زیبا و نیز تنوع زیستی غنی جنوب شرق ایران نیز به تصویر کشیده میشود.
همچنین در قالب این مستند برخی ویژگیهای رفتاری خرس سیاه که تاکنون ناشناخته مانده ثبت شده است. در این مستند بخشهای قابلتوجهی از زندگی این گونه کمیاب همچون حمله خرس مادر به انسان در حمایت از تولهها، شیردهی تولهها توسط مادر و نیز دیگر صحنههای به یاد ماندنی از زندگی خرس سیاه در کنار فرهنگ بومیموجود در این نقطه از ایران به نمایش در آمده است.
نکته جالب در تهیه این فیلم مستند آن است که صحنههای تصویربرداری شده از خرس که در دو مرحله روز و شب ارائه میشود، تماما بدون استفاده از دوربینهای تله انجام گرفته است.
خرس سیاه بلوچی (Ursus thibeatnus gedrosianus) از جمله گونههای پر اهمیت، در خطر انقراض و البته ناشناخته است که در مناطق کوهستانی جنوب شرقی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان زیست میکند. این گونه از جمله گونه های حمایت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست بوده و گفته میشود که جمعیتی کمتر از 150 قلاده در ایران دارد. کانون محیطبان از سال 1387 بررسی این گونه را در مناطق مختلف جنوب شرقی کشور شروع نموده که اکنون نیز در جریان است.
کارگردان و تهیهکننده این فیلم مستند مهدی چلانی است. گویندگی متن بر عهده شهره لرستانی بوده و کار تدوین آن را وحید عابدینی و میکس و صدای مستند را بهروز عابدین انجام دادهاند.
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