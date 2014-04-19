به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های هفته زن اظهارکرد: به مناسبت گرامیداشت روز زن جشنواره تجلیل از زنان نام آور خراسان جنوبی برگزار می شود.

شریفی بیان داشت: در این جشنواره از زنان توانمند و اثر گذار استان درعرصه های فرهنگی و اقتصادی اجتماعی و.. با حضور استاندار خراسان جنوبي تجلیل خواهد شد.

به گفته وی این جشنواره همزمان با روز میلاد حضرت زهرا(س) در مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری بیرجند برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ میلاد کوثر با همکاري بسيج جامعه زنان سپاه انصارالرضا(ع) استان خبر داد و افزود: خانم "سالاريان"، مادر شهيد احمدي روشن در این جشن که روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه برگزار می شود، شرکت و سخنراني مي کند.

شریفی به از برگزاری دومین جشنواره منطقه ای مجسمه های نمکی در تالاب کجی نمکزار نهبندان اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره 3 اردیبهشت با حضور هنرمندان برجسته استانهای شرق کشور برگزار می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توسعه پایدار کشور که با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود، گفت: دو کارگاه تولیدی زنان استان در این نمایشگاه حضور دارند.

شریفی ديدار با خانواده معظم شهدا ، همسران ايثارگران و جانبازان ، برگزاري نشستها و كارگاههاي آموزشي و ديدار با امام جمعه محترم را از ديگر برنامه هاي حوزه زنان و خانواده برشمرد و افزود: زنان به عنوان محور توسعه نقش مهمی در تربیت جامعه دارند و باید به آنها به عنوان یک سرمایه ملی توجه کرد.

وی با اشاره به مسئولیت های بانوان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گفت: زنان نقش مهمی در توسعه همه جانبه کشور و ارتقای فرهنگی جامعه دارند.