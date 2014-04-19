  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

شریفی:

530 عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته زن در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

530 عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته زن در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار خراسان جنوبی از برگزاری 530 عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته زن در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های هفته زن اظهارکرد: به مناسبت گرامیداشت روز زن جشنواره تجلیل از زنان نام آور خراسان جنوبی برگزار می شود.

شریفی بیان داشت: در این جشنواره از زنان توانمند و اثر گذار استان درعرصه های فرهنگی و اقتصادی اجتماعی و.. با حضور استاندار خراسان جنوبي تجلیل خواهد شد.

به گفته وی این جشنواره همزمان با روز میلاد حضرت زهرا(س) در مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری بیرجند برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ میلاد کوثر با همکاري بسيج جامعه زنان سپاه انصارالرضا(ع) استان خبر داد و افزود: خانم "سالاريان"، مادر شهيد احمدي روشن در این جشن که روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه برگزار می شود، شرکت و سخنراني مي کند.

شریفی به از برگزاری دومین جشنواره منطقه ای مجسمه های نمکی در تالاب کجی نمکزار نهبندان اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره 3 اردیبهشت با حضور هنرمندان برجسته استانهای شرق کشور برگزار می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توسعه پایدار کشور که با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود، گفت: دو کارگاه تولیدی زنان استان در این نمایشگاه حضور دارند.

شریفی ديدار با خانواده معظم شهدا ، همسران ايثارگران و جانبازان ، برگزاري نشستها و كارگاههاي آموزشي و ديدار با امام جمعه محترم را از ديگر برنامه هاي حوزه زنان و خانواده برشمرد و افزود: زنان به عنوان محور توسعه نقش مهمی در تربیت جامعه دارند و باید  به آنها به عنوان یک سرمایه ملی توجه کرد.

وی با اشاره به مسئولیت های بانوان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گفت: زنان نقش مهمی در توسعه همه جانبه کشور و ارتقای فرهنگی جامعه دارند.

کد مطلب 2273669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها