پایه اصلی جامعه اسلامی خانواده است/ توصیه لاریجانی به کارکنان زن مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با کارکنان زن مجلس به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار، تعدادی از خانم ها به نمایندگی از کارکنان زن مجلس انتقاداتی را نسبت به عدم ارتقاء شغلی زنان و عدم اختصاص پست های مدیریتی به خانم های مجلس و عدم افزایش مرخصی زایمان خانم ها، مطرح کردند.

پس از آن، ریاست مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س) و سالروز میلاد امام خمینی(ره) گفت: امیدوارم از انفاس قدسی حضرت زهرا(س)، زندگی شما نیز مشمول برکت و آسایش شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درباره شخصیت حضرت زهرا(س) کتاب های زیادی نوشته شده که افتخاری برای بانوان مسلمان است.

وی با اشاره به حدیثی از امام حسن عسگری(ع) مبنی بر اینکه ما ائمه(ع) حجت های خداوند بر مردم هستیم و مادرمان فاطمه(س) حجت خدا بر ما است، گفت: حضرت فاطمه(س) مطهره نامیده شده و حجت خداوند بر امامان(ع) است و شرافت و متانت بر جهانیان دارد.

لاریجانی با تاکید بر لزوم حفظ خانواده با اشاره به اینکه رکن اصلی جامعه خانواده است، گفت: پایه اصلی جامعه اسلامی، خانواده است.

ریاست مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به انتقادات کارکنان زن مجلس گفت: بر اساس گزارشات موجود 112 خانم در مجلس کار می کنند که 97 نفر آنها رسمی هستند، 5 نفر آنها قراردادی و 10 نفر از آنان نیز به صورت ساعتی کار می کنند.

وی ادامه داد: نکته جالبی که وجود دارد و مورد ستایش است این است که در این مدت فقط یک پرونده تخلفات اداری از خانم ها وجود داشته که آن هم حکم برائت گرفته است.

نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: از 112 نفر کارمند مجلس، 4 نفر مدرک پزشکی و یک نفر دکترای تخصصی، 39 نفر فوق لیسانس، 46 نفر لیسانس، 16 نفر فوق دیپلم و 6 نفر دیپلم هستند.

لاریجانی یادآور شد: از نظر شغلی 74 نفر از خانم ها در مشاغل کارشناسی، یک نفر رئیس اداره و 3 نفر هم کارشناس ارشد هستند. البته این نکته درست است که می توان از ظرفیت خانم ها در مشاغل دیگر هم استفاده کرد. توصیه می کنم که از وجود خانم ها در مشاغل دیگر بیشتر استفاده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد درخواست خانم ها مبنی بر استفاده از مرخصی زایمان 9 ماهه گفت: توصیه می کنم قانون در مورد مرخصی زایمان خانم ها اجرا شود.

نماینده مردم قم در خصوص مشکل مسکن کارکنان زن مجلس گفت: در مورد مسکن نیز خانم ها و آقایان تفاوتی ندارند، در تهران نداشتن مسکن برای کارمندان معضل است و امیدوارم از طرف تعاونی مسکن و روش های دیگر این مشکل حل شود، البته بالاخره باید خانم ها یک پول اولیه ای بدهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به برخی از خانم ها برای داشتن حق اضافه کار گفت: توصیه نمی کنم از اضافه کار استفاده کنید چون فشار به خانواده است. کار بخشی از زندگی است. شیوه جالبی نیست که خانم ها اضافه کار داشته باشند. بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از فقر عاطفی خانواده ها با توجه به حجم کار خانم ها است.