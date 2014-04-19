به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در جلسه معارفه هادی اخلاقی عضو جدید هیات مدیره بانک سپه به تبیین اولویتهای تعیین شده برای بانکها پرداخت و گفت: نگاه از بیرون به بانک، نگاهی است که برای کل شبکه بانکی ترسیم شده و مربوط به انتظاراتی است که دولت و مردم، از بانکها دارند.

پاریزی افزود: نگاه جزئی انتظارات مردم در خصوص اخذ انواع تسهیلات از بانکها است و نگاه کلان نگاهی است که دولت برای برنامه های آینده، رشد اقتصادی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی در نظر گرفته است.

وی گفت: مطالبه ای که از بانکها وجود دارد تلاش آنها برای شکستن بن بست رکود کشور در راستای مقابله با بیکاری، اشتغالزایی، حمایت از تولید و تأمین مالی لازم در این خصوص است که تحقق این مهم، در گروی دقت بانکها در اختصاص دقیق منابع می باشد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این منابع متعلق به مردم است و بانکها باید ضمن امانتداری، منابع را به افراد اهل اختصاص داده و در این خصوص نیز پاسخگوی نیازها باشند، گفت: تأمین مالی پروژه های مهم کشور در عرصه های بزرگ از طریق صندوق توسعه و منابعی که مسدود شده تحت عنوان فاینانس، از جدی ترین محورهای کاری است و مهمترین ملاک برای ارزیابی بانکها می باشد.

وی با اشاره به برخی محدودیتها و محرومیتهای تاریخی بانک سپه گفت: بانک سپه علی رغم همه محدودیتها و محرومیتهای تاریخی، پیشتاز همه عرصه هایی است که دولت برای آنها اولویت گذاری کرده، هرجا تعهد اساسی در اقتصاد ملی تعیین شده بانک سپه زیر بار آن رفته بدون آنکه نگاه منفعت طلبانه و سودجویانه برخی بانکها را داشته باشد.

وی تأکید کرد: بانک سپه در وصول مطالبات معوق، آزادسازی منابع از طریق اموال مازاد همچنین در همه عرصه ها رتبه اول را دارد و عملاً این بانک، ویترین نظام بانکی کشور است.

وی در تشریح نگاه از درون به بانک به هدفگذاری های کوتاه مدت صورت گرفته برای همه بانکها اشاره کرد و گفت: تأکید در این نگاه بر تغییر و تحولاتی است که بانکها باید از درون داشته باشند. از این جمله می توان به اصلاح ساختار مالی اشاره کرد. بخش مهمی از این تحول درون، دقیقاً اصلاح ساختار مالی است. بانکها باید بتوانند منابعشان را آزاد کنند. علاوه بر این به وصول مطالبات معوق و افزایش سرمایه خود اقدام کنند.

مدیرعامل بانک سپه نیز در این مراسم با بیان اینکه بسیاری از مشکلات بانک به خصوص افزایش سرمایه با همراهی مسئولان اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع شد، اظهار داشت: اخیراً قراردادی بین صندوق توسعه ملی و بانک سپه به مبلغ حدود 3.5 میلیارد دلار منعقد شده که به واسطه آن طرحهای خوبی شناسایی و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

تقوی نژاد با بیان اینکه با توجه به قراردادهای منعقده 5.5 میلیارد از محل تسهیلات صندوق در اختیار ما خواهد بود، گفت: به این ترتیب ما جزو اولین بانکها در این بخش هستیم.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تجربه اخیر بانک سپه در بخش کشاورزی به ویژه طی دو سال اخیر، از نهایی شدن برنامه راهبردی این بانک و نیز تعریف دپارتمانی مخصوص صندوق توسعه ملی در بانک سپه خبرداد.