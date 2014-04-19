استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس آذربایجان غربی یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز اسماعیل زاده ظهر شنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز اشنویه با بیان اینکه تکمیل طرحهای نیمه تمام آموزشی و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس در اولویت فعالیتهای امسال این اداره کل قرار دارد افرود: برای تامین این اعتبار به کمک و مشارکت خیرین و و افراد نیکوکار نیاز داریم.

وی با اعلام اینکه سال گذشته تعداد 1900 بخاری تابشی کوچک با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال اعتبار در مدارس روستایی استان نصب شد اظهارداشت: علاوه بر این تعداد 250 مدرسه با یک هزار کلاس درس نیز هم اکنون در حال استانداردسازی سیستم گرمایشی هستند که این تعداد در سال جاری و در سال آینده به 9 هزار کلاس درس افزایش می یابد.

اسمعیل زاده در خصوص مدارس دو نوبته و استیجاری استان نیز گفت: برای حذف مدارس استیجاری و دونوبته و نیز احداث مدارس جدید در سطح استان به پنج هزار کلاس درس نیاز است.

مدیرکل نوسازی تجهیز و توسعه مدارس آذربایجان غربی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 650 کلاس درس نیمه تمام نیز در سطح استان وجود دارد که برای تکمیل این پروژه های نیمه تمام نیز به بیش از یک هزار میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

در جشنواره خیرین مدرسه ساز اشنویه علاوه بر اینکه خیرین ساخت شش باب مدرسه با 21 کلاس درس را تعهد کردند دو میلیارد ریال نیز به صورت نقدی تحویل مجمع خیرین مدرسه ساز این شهرستان دادند.