توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي از مهمترين نيازها براي پيشرفت يك كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی ظهر شنبه در جمع مهارت آموزان افزود: يكي از شاخص هاي موفقيت هر كشوري امروزه توسعه آن در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات محسوب مي شود.

وی اظهارداشت: توسعه اين سه بخش نيازمند تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد در زمينه هاي فني و حرفه اي متناسب با بازار كار است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان گفت: مهمترين نيازها براي پيشرفت يك كشور توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي است زيرا نيروي انساني كار آزموده يكي از عوامل تعيين كننده در رشد و توسعه كشورها محسوب مي شود.

وی افزود: آموزش هاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند.

شمشادی اظهارداشت: اين آموزش ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشورها هستند بلكه از طریق بستر سازی خود اشتغالی به رفع مشكل بيكاري نيز كمك مي کند.

وی اذعان داشت: به علاوه اين آموزش ها راه ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نیز به شمار مي روند.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای همچنین با توام کردن آموزش هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديده فراهم مي سازد كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت هاي اقتصادي - اجتماعي فراهم شود.

وی در ادامه هدف اصلي آموزش هاي فني وحرفه اي را تربیت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف جامعه دانست و یادآورشد: سطح توسعه اقتصادي، ساختار صنعت و تنوع فعاليت ها در بخش هاي گوناگون اقتصادي مستلزم ايجاد آموزش هاي فني و حرفه اي موثر است.