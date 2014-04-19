کمیسیون حل اختلاف شهرداری زمان فرآیند مصالحه طرفین دعاوی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی شنبه در حاشیه مراسم تاسیس کمیسیون حل اختلاف در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: تشکیل کمیسیون حل اختلاف در ساختار شهرداری تبریز اقدامی ارزشمند در جهت تکریم شهروندان است.

وی اضافه کرد: نبود کمیسیون حل اختلاف، باعث اتلاف وقت، هزینه و نیروی کاری در فرآیند مصالحه طرفین دعاوی بوده و در این راستا، رسیدن به یک تعامل ساختاری و هدفمند ضروری است.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به مهم ترین اهداف تاسیس کمیسیون حل اختلاف شهرداری گفت: رضایت شهروندان و تحقق اهداف مدیریت واحد شهری را از مهم ترین اهداف تاسیس کمیسیون حل اختلاف شهرداری است.

حجت الاسلام شریفی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری، در صورت برخورداری از تصمیمات عاقلانه و منطقی، عموم شهروندان را از نظر فکری، به سوی شهرداری سوق خواهد داد.

وی با تاکید بر پرهیز از نگاه جزیره ای در حوزه خدمات شهری گفت: در این راستا توجه به سلایق شهروندی در برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر ضروری است.