107 درصد جرایم به وقوع پیوسته کردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ‌تبار ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان كردستان اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش ماموران و تعامل شهروندان استان در کل جرایم سال 92 کردستان در بحث کشف و وقوع جرایم رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس آگاهی کردستان بیان کرد: در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر کردستان رتبه دوم کشوری را دارد و خوشبختانه در سال جاری تا کنون اقدامات ویژه ای انجام شده است تا اين روند در كردستان ادامه داشته باشد.

احمدی تبار یادآور شد: همچنین در سال جاری 110 درصد سرقت ها در كردستان کشف شده و بسیاری از سرقت های سنوات گذشته نیز با پیگیری های مستمر به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در خصوص جرایم جنایی 100 درصد جرایم در استان كردستان کشف شد و در فروردین امسال نسبت به دیگر سال ها شاهد رشد کشفیات بوده ایم.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با اشاره به این مطلب که در خصوص خودکشی ها 90 درصد کاهش داشته ایم، گفت: در بحث جرایم جنایی نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش داشته ایم.

احمدی تبار در پايان سخنان خود در اين نشست خبري اظهار داشت: همچنین دو فقره قتل سنوات سال 86 و 92 نیز در سال جاری کشف شده است و اين مهم نشان دهنده تلاش و جديت تمامي مجموعه انتظامي كردستان است.