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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

مرشدی خبر داد؛

میزبانی کرج از مسابقات رالی اتومبیلرانی خانواده

میزبانی کرج از مسابقات رالی اتومبیلرانی خانواده

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج از برگزاری مسابقات رالی خانواده در اردیبهشت ماه خبر داد.

مسعود مرشدی رئیس اداره ورزش و جوانان استان البرز در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات رالی خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقه اردیبهشت ماه امسال و به مدت 2 روز برگزار وخانواده ها مسیر استانداری البرز تا منطقه رویان در شهرستان نور استان مازندران را می گذرانند.

وی افزود: این مسابقه با همکاری بخشداری آسارا، اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج و استان البرز و مازندران، هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان البرز و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز برگزار می شود.

مرشدی به اهداف برگزاری این رویداد ورزشی اشاره کرد و گفت: مسابقه رالی خانوادگی با هدف معرفی جاذبه های گردشگری جاده چالوس ومناطق سرسبز و زیبای استان های البرز و مازندران انجام می شود و حضور خانواده ها در این رالی نیز بر جایگاه مهم خانواده تاکید دارد.

وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی این رالی خانوادگی در حال برگزاری است گفت: تاریخ 18 و19 اردیبهشت ماه برای انجام آن پیشنهاد شده که امیدوارم در زمان مقرر به انجام برسد.

کد مطلب 2273861

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