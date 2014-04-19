میزبانی کرج از مسابقات رالی اتومبیلرانی خانواده

مسعود مرشدی رئیس اداره ورزش و جوانان استان البرز در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات رالی خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقه اردیبهشت ماه امسال و به مدت 2 روز برگزار وخانواده ها مسیر استانداری البرز تا منطقه رویان در شهرستان نور استان مازندران را می گذرانند.

وی افزود: این مسابقه با همکاری بخشداری آسارا، اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج و استان البرز و مازندران، هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان البرز و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز برگزار می شود.

مرشدی به اهداف برگزاری این رویداد ورزشی اشاره کرد و گفت: مسابقه رالی خانوادگی با هدف معرفی جاذبه های گردشگری جاده چالوس ومناطق سرسبز و زیبای استان های البرز و مازندران انجام می شود و حضور خانواده ها در این رالی نیز بر جایگاه مهم خانواده تاکید دارد.

وی با بیان اینکه جلسات هماهنگی این رالی خانوادگی در حال برگزاری است گفت: تاریخ 18 و19 اردیبهشت ماه برای انجام آن پیشنهاد شده که امیدوارم در زمان مقرر به انجام برسد.