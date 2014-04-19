رشد سیاسی مورد توجه مسئولان قرار گیرد/ توجه ویژه به ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه مهندسین بیان کرد: کسانی که در جامعه از نظر علم، امکانات و قدرت جزو خواص معرفی می‌شوند و تاثیرگذاری بیشتری دارند وظیفه و مسئولیت سنگین تری را نیز خواهند داشت.

وی ادامه داد: یکی از وظایف خواص تلاش برای رشد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است زیرا جامعه‌ای می‌تواند سعادتمند باشد که رشد یابد.

استاد برجسته حوزه گفت: رشد فرهنگی دارای پایه‌ها و اصولی است که مهم‌ترین آن ایمان است همانگونه که تمامی ائمه در گام اول به درون قلب و روح انسان نفوذ کرده‌اند.

وی عنوان کرد: چند اصل در رشد فرهنگی تأثیرگذار است که شامل ایمان که انقلاب نیز بر اساس آن شکل گرفته، علم و فناوری و تحقیق و عقل می‌شود.

تفاوت عقل و علم

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه علم با عقل متفاوت است، افزود: علم به معنی دانستن و عقل به معنی قدرت تشخیص است زیرا ممکن است فردی عالم باشد اما عاقل نباشد.

وی اضافه کرد: در دنیای پرهیاهو هر چه بیشتر بتوان حق را از باطل تشخیص داد در رشد فرهنگی جامعه موثر‌تر خواهد بود.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه رشد سیاسی اهمیت بسیاری دارد، افزود: مدیریت باید بر اساس عدالت صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه مکتب حضرت فاطمه(س) بسیار وسیع بوده است، افزود: یکی از آموزه‌های بزرگ این مکتب جنبه سیاسی آن است زیرا زمانی که این حضرت حس کردند آموزه‌های نبوی به خطر افتاده است قیام کردند.

وی بیان کرد: رشد سیاسی یکی از مسائلی است که باید توسط مسئولان مورد توجه قرار گیرد زیرا دنیای امروز بسیار به این امر محتاج است.

این مرجع تقلید گفت: 9 صفت از سوی خداوند بیان شده که نباید با این افراد عهد و پیمان بست که شامل افرادی می‌شود که اولا کار آن‌ها عهدشکنی است، دوما افراد پست، افراد عیب جو، افراد سخن چین، افرادی که مانع خیر هستند، افراد ظالم و ستمکار، افراد گناهکار و افرادی که ریشه خانوادگی ندارند.

وی تصریح کرد: باید خواص سعی کنند در مملکت رشد فرهنگی و رشد سیاسی را مورد توجه ویژه قرار دهند زیرا هرچه فرهنگ سیاسی بیشتر رشد کند جامعه نیز پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

توجه به وحدت

آیت الله نوری همدانی گفت: وحدت و اتحاد یکی از مسائل فرهنگی سیاسی است که دارای اهمیت بسیاری است و باید همه با هم در رشد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه متحد باشیم.

وی ادامه داد: باید بر ارزان‌تر شدن اجناس توجه ویژه داشت و نظارت‌ها نیز بر قیمت‌ها بیشتر شود همانگونه که در کشورهای اروپایی پس از تولید هر جنس قیمت توسط کار‌شناسان تعیین و بر روی آن ثبت می‌شود.

استاد برجسته حوزه در پایان بیان کرد: تولید ثروت و ایجاد اشتغال نیز از اموری است که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

