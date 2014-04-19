دیدار رئیس شورای شهر تهران از فدراسیون ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ، بیماران خاص و پیونداعضاء ، رئیس شورای شهر تهران در ادامه بازدید از مناطق شهری تهران از منطقه هفت شهرداری تهران بازدید کرد. مسجد جامعی و گروه همراه وی امروز در ادامه این بازدیدها به فدراسیون ناشنوایان رفت و در جمع ورزشکاران و قهرمانان ناشنوا حاضر شد. وی ضمن گفتگو با ورزشکاران، برای حل مشکلات این فدراسیون راهکارهایی را در نظر گرفت.

همچنین مقرر شد با همکاری شهرداری منطقه 7 تهران از قهرمانان المپیک و پیونداعضاء که در مسابقات جهانی سال گذشته عنوان کسب کردند در آینده نزدیک تجلیل بعمل آید.