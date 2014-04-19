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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۴۲

دیدار رئیس شورای شهر تهران از فدراسیون ناشنوایان

دیدار رئیس شورای شهر تهران از فدراسیون ناشنوایان

احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران از فدراسیون ناشنوایان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ، بیماران خاص و پیونداعضاء ، رئیس شورای شهر تهران در ادامه بازدید از مناطق شهری تهران از منطقه هفت شهرداری تهران بازدید کرد. مسجد جامعی و گروه همراه وی امروز در ادامه این بازدیدها به فدراسیون ناشنوایان رفت و در جمع ورزشکاران و قهرمانان ناشنوا حاضر شد. وی ضمن گفتگو با ورزشکاران، برای حل مشکلات این فدراسیون راهکارهایی را در نظر گرفت.

همچنین مقرر شد با همکاری شهرداری منطقه 7 تهران از قهرمانان المپیک و پیونداعضاء که در مسابقات جهانی سال گذشته عنوان کسب کردند در آینده نزدیک تجلیل بعمل آید.

کد مطلب 2273955

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