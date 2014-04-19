سرمایه گذاری 4 هزار میلیاردی مخابرات در تلفن ثابت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارشی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی وضعیت ارائه خدمات تلفن ثابت در کشور ، شرکت مخابرات اعلام کرد: تلفن ثابت مهمترین و قدیمی ترین ابزار ارتباطی مردم بویژه در مناطق محروم و آسیب پذیر است لذا شرکت مخابرات ایران همواره طی سال های بعد از خصوصی سازی بر توسعه آن همت گمارده و طی 4 سال بالغ بر 4000 میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کرده است و روند توسعه آن همچنان ادامه دارد.

این درحالی است که روند سرمایه گذاری در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 2000 میلادی با رشد تلفن همراه در جهان منفی بوده است؛ همچنین میانگین ضریب نفوذ جهانی تلفن ثابت 17 است اما در کشور ما این ضریب بالای 36 درصد یعنی بیش از دو برابر میانگین جهانی است.

در 4 سال بعد از خصوصی سازی بالغ بر 3 میلیون خط تلفن ثابت در مناطق شهری و روستایی راه اندازی شده است.؛ طی همین مدت ، سالانه مبالغ قابل توجهی از درآمد اپراتورهای تلفن همراه ( 3 درصد ) به عنوان USO به دولت پرداخت و دولت موظف بوده در بخش ارتباط رسانی به مناطق محروم سرمایه گذاری کند.

در سال 92 و با روی کار آمدن دولت جدید نیز بخشی از این اعتبارات به شرکت مخابرات ایران بــرای سرمایه گذاری در توسعه تلفن ثابت در مناطق روستایی پرداخت شده است.

با توجه به دسترسی و گستردگی فزاینده امکانات ارتباطی سیار و ثابت ، استفاده از تلفن های همگانی روند کاهشی چشمگیری داشته؛ با این وجود هم اکنون بیش از 180 هزار دستگاه تلفن همگانی در کشور فعال است.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: توسعه اینترنت پرسرعت ، واگذاری به روز تلفن ثابت ، ارائه خدمات ارزش افزوده ، ساماندهی امور مشترکین، ارائه خدمات جدید ، ایجاد یکپارچگی در ارائه خدمات ، ارتقاء کیفیت خدمات و ... از جمله برنامه های فعلی و آتی شرکت مخابرات ایران است که با جدیت در حال پیگیری است.

این شرکت از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواسته با تعامل بیشتر و دریافت اطلاعات دقیق تر نسبت به تهیه گزارش اقدام کنند.