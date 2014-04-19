مشكلات كاري مانع حضور رئيس جمهور در ياد روز سعدي است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي عصر شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص عدم حضور رئيس جمهور و معاون اول در برنامه يادروز سعدي، گفت: مشكلات كاري و شلوغي برنامه ها دليل اين غيبت است.

وي تاكيد كرد: اميدواريم رئيس جمهور در برنامه يادور حافظ شركت كند.

استاندار فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري در خصوص اعتراض به ساخت برج هاي دوقلو در شيراز، گفت: شهر بايد عمودي رشد كند زيرا اكثر زمين هاي شيراز ساخته شده است.

استاندار فارس يادآور شد: بايد به سمت بلند مرتبه سازي، برج سازي، صنعت سازي و.. حركت كنيم تا بتوانيم توريست بين المللي را به شيراز جذب كنيم.

احمدي ادامه داد: شيراز بايد شهري با نشاط و شاداب باشد و مردم نيز به طور حتم پذيراي سرمايه گذار خواهند بود.

وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه اولويت اول ما سرمايه گذاري صنعتي است، گفت: توسعه و نگهداري صنايع موجود اولويت اول است و خوشبختانه در اين خصوص تمامي دستگاه ها همكاري لازم را انجام مي دهند.

استاندار فارس افزود: ستاد جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در استان فارس فعال شده و در حال راه اندازي شوراي سرمايه گذاري نيز هستيم.

هرساله در تقویم ملی روز اول اردیبهشت ماه به نام روز سعدی نامگذاری شده و شامگاه سی و یکم فروردین ماه نیز مراسم بزرگداشت سعدی برگزار می شود.