ائمه جمعه اهمیت اقتصاد مقاومتی و فرهنگ دینی را در جامعه تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر شنبه در گردهمایی ائمه جمعه و مسئولان ستادهای نماز جمعه شهرهای استان، بیان مزایای اقتصاد مقاومتی در تریبون های نماز جمعه را ضروری دانست.



امام جمعه قزوین تصریح کرد: ائمه جمعه باید منویات مقام معظم رهبری را در تریبونهای نماز برای نسل رجوان بازگو کنند تا مشارکت مردم در کارها بیشتر شود.



وی یادآورشد: دشمنان برای آسیب زدن به جمهوری اسلامی از راه فرهنگ و اقتصاد وارد شده اند و چون از راه نظامی قادر به پیاده کردن نقشه های خود نیستند تلاش می کنند به اندیشه و باورهای دینی ما ضربه بزنند.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: تهاجم فرهنگی غرب با هدف گسترش فرهنگ استکباری در کشور آغاز شد لذا مسئولان این حوزه لازم است با برنامه ریزی اصولی و منطقی برای مقابله گام بردارند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: امام راحل با دوراندیشی از انحلال ارتش جلوگیری کردند و با تعیین روز ارتش موجب صیانت از کشور در برابر نقشه های شوم دشمنان شدند و امروز هم مقام معظم رهبری با درایت موضوع فرهنگ را به عنوان شعار سال مطرح می کنند تا مسئولان به آن توجه کرده و با برنامه ریزی نسبت به بسترسازی برای اجرایی شدن آن همت کنند.



آیت الله باریک بین در ادامه ضمن قدردانی از تلاش مسئولن ستادهای نماز جمعه استان در برگزاری این فریضه دینی گفت: باید کاری کنید تا حضور جوانان و نوجوانان در نمازهای جمعه بیشتر شود.



در ادامه آیت الله اسلامی امام جمعه تاکستان با تبریک فرارسیدن میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا(س) اظهارداشت: فاطمه زهرا به عنوان نمونه یک زن کامل در همه ابعاد می تواند الگوی بانون کشور قرار گیرد.



وی افزود: تریبون نماز جمعه بستر اطلاع رسانی به همه گروهها در خصوص مسائل سیاسی و دینی را بخوبی فراهم کرده که در این میان مسئولان ستاد هم نقش مهمی داشته اند.



حجت الاسلام تقی بهبودی مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان هم دراین گردهمایی تصریح کرد: رسانه ها بویژه صداوسیما در فرهنگ سازی بسیار تاثیرگذار هستند و در ایام فاطمیه و مناسبتها با تهیه برنامه های مفید و معنوی توانسته موفق عمل کند.



