اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد رو به بهبود است/ لزوم تسریع در اجرای پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر شنبه در نشست شورای فنی استان، افزود: با بهبود اعتبارات باید در اجرای پروژه های عمرانی تسریع به عمل آید.

وی هرگونه سهل انکگاری در نظارت بر پروژه هیا عمرانی و هدرروی سرمایه را نابخشودنی خواند و اظهار داشت: بازدید از پروژه های عمرانی هر چهار ماه یکبار و با تیم نظارتی قوی صورت می گیرد.

وی خواستار نظارت بر هزینه و زمان صرف شده در پروژه ها علاوه بر کیفیت آن شد و گفت: باید این نظارت ها منجر به بهبود کیفیت پروژه ها شود.

خادمی تاکید کرد: هدرروی بیت المال در پروژه ها به هر دلیل قابل قبول نیست و دستگاه خاطی و پیمانکار باید تاوان بپردازند.

وی خواستار انجام مطالعات دقیق و شفاف پیش از اجرای پروژه های عمرانی شد و اظهار داشت: این کار هزینه و زمان اجرای پروژه را کاهش خواهد داد.

مدیرکل دفتر فنی استان نیز در این نشست گفت: 111 طرح عمرانی در شهرستان‌های گچساران و باشت مورد بازدید کارشناسان و ناظران دفتر فنی استانداری قرار گرفته است.

سید حسین کاظمی یکی از مهمترین این پروژه ها را مصلای گچساران عنوان کرد و افزود: این طرح ابتدا در اختیار اوقاف و امور خیریه بود پس از بروز مشکلاتی که به دنبال داشت به راه و شهرسازی واگذار شد.

وی بیان کرد: این پروژه هم اکنون نواقص فنی متعددی دارد که باید به حساسیت لازم مسئله دنبال شود.

کاظمی تصریح کرد: لازم است تا اصلاح این نواقص از برگزاری نماز جمعه و سایر مراسمات در آن خودداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست طرح های عمرانی شهرستانهای گچساران و باشت با نمایش تصاویر آنها از نظر فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.