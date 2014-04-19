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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۹:۰۰

نجد:

نخستین دوره مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری ارتش در تربت حیدریه برگزار شد

نخستین دوره مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری ارتش در تربت حیدریه برگزار شد

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری بسیج  خراسان رضوی گفت: نخستین دوره مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری ارتش در تربت حیدریه برگزار شد.

سیامک نجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اولین بار مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری ارتش با حضور 60 شرکت کننده از نیروهای کادر ارتش در منطقه پیشکوه تربت حیدریه برگزار شد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری بسیج  خراسان رضوی افزود: این مسابقات در چهار کلاس موتور 125سی سی، موتور 200سی سی، چهار چرخ500 سی سی و خودرو سفیر 2400سی سی برگزارکه در پایان در کلاس موتور 125سی سی استوار دوم حمزه دستورانی اول شد و استوار دوم قاسم کلمات و گروهبان یکم مهدی صفر زاده به ترتیب دوم و سوم شدند.

نجد گفت: در کلاس موتور 200سی سی استوار یکم هادی موسوی به مقام اول دست یافت و استوار محمود ناصری دوم و ستوان یکم امید نجات رنجبر سوم شد، همچنین در کلاس چهار چرخ 500سی سی استوار یکم حسین نوری زاده، ستوان سوم محمد حسین حیدری  و استوار یکم محمود رحیم زاده به ترتیب مقامهای اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

وی اظهار کرد: در کلاس خودرو سفیر 2400سی سی  استوار دوم علی حسینی نفر اول شد و ستوان سوم منوچهر ضیاء و استوار دوم جعفر پریوش  توانستند به مقامهای دوم و سوم دست پیدا کنند و در پایان به نفرات اول تا سوم هر چهار کلاس جوایزی اهدا شد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری بسیج  خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای حرکات نمایشی هواپیمای یورو فت و حرکات نمایشی دریف توسط قهرمان کشور و نیز پرش از سکو توسط  موتور سواران از دیگر بخشهای این مسابقه بود.

 

کد مطلب 2274040

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